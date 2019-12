Crédit d'impôt : dernier moment pour moduler votre avance

Les impôts 2020, il faut s'en occuper maintenant. Notamment si vous bénéficiez de crédits et réductions d'impôts. Ne tardez pas : vous avez jusqu'au jeudi 5 décembre pour changer, si besoin, l'avance que vous toucherez en janvier.De quoi parle-t-on ? Avec le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, vous êtes ponctionnés chaque mois sur votre salaire ou votre pension. Mais le taux appliqué par le fisc ne prend pas en compte les ristournes fiscales auxquelles vous avez droit si vous faites garder votre enfant, si vous employez une femme de ménage, que vous faites des dons à des associations, si vous payez une cotisation syndicale etc.Il y a un décalage d'un an. Ainsi, pour vos avantages fiscaux au titre de 2019, vous ne serez remboursés qu'en 2020. Histoire que ce ne soit pas trop douloureux pour le portefeuille des contribuables, Bercy a prévu d'avancer 60 % de la somme à la mi-janvier et le solde en juillet.Une procédure simpleLe problème, c'est que le fisc ne connaît pas encore le montant de vos crédits et réductions d'impôts 2019, car ils ne figureront que dans votre prochaine déclaration de revenu remplie au printemps prochain. Pour y remédier, il calcule donc une estimation de votre avance, en fonction des éléments indiqués dans votre dernière déclaration, celle où sont indiqués les crédits et réductions d'impôts de 2018. Si les montants n'ont pas bougé d'une année sur l'autre, pas de problème.En revanche, si vous pensez que vos dépenses ouvrant droit à des crédits ou réductions d'impôt ont baissé en 2019 par rapport à 2018, vous risquez de toucher un trop perçu en janvier prochain. Vous serez dans ce cas contraint de rembourser le fisc à l'été qui suit, après avoir rempli votre déclaration. Pour éviter cette mésaventure, rencontrée cette année par plus d'un million de ménages, il est désormais possible de diminuer le montant de la prochaine avance. Voire, de ...