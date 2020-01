Covivio cède des bureaux et des centres commerciaux en Italie pour 162 M EUR

Le groupe immobilier français Covivio a annoncé mercredi avoir signé des accords pour la cession de six immeubles de bureaux et trois centres commerciaux en Italie, pour un montant de 162 millions d'euros, dans le but de se concentrer sur les zones les plus dynamiques de Milan.

Dans le détail, Covivio a cédé au quatrième trimestre 2019 un portefeuille d'immeubles de bureaux pour 108,5 millions d'euros, comprenant cinq actifs situés en périphérie du centre de Milan et un actif à Rozzano (ville à proximité de Milan).

Les trois centres commerciaux, "situés dans des localisations secondaires" à Vigevano, Montenero di Bisaccia et Nerviano, ont été cédés pour 53 millions d'euros, précise un communiqué.

"Ces opérations montrent la forte dynamique du marché de l'investissement en Italie et nous permettent de concentrer nos investissements dans les zones les plus dynamiques de Milan", a commenté Alexei Dal Pastro, directeur général Italie de Covivio, cité dans le document.

Au total, sur l'ensemble de l'année 2019, Covivio a réalisé des cessions en Italie pour un montant de 445 millions d'euros.

"Covivio avance ainsi vers ses objectifs stratégiques, à savoir la sortie des actifs non stratégiques et, en Italie, le recentrage sur Milan", souligne le communiqué.

Le groupe immobilier avait également annoncé lundi avoir acheté pour presque 620 millions d'euros d'hôtels de luxe en Italie, en Europe centrale et en Irlande, continuant à se développer dans un secteur où il a accéléré ses investissements ces dernières années.

Ancienne Foncière des Régions, Covivio est historiquement centré sur les bureaux, qui restent au coeur de son patrimoine en France et dans lesquels il détient un portefeuille conséquent en Italie.

vac/cda/nth