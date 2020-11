Covid-19 : que sont les rayons "non-essentiels" des grandes surfaces qui doivent fermer ?

Les rayons qui resteront accessibles dans les grandes surfaces, "c'est ce qui peut rester ouvert pour les petits commerces", a indiqué Bruno Le Maire lundi.

Un caddie de supermarché rempli. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Alors que les petits commerces "non-essentiels" ont dû fermer depuis vendredi, les grandes surfaces ouvertes devront bloquer l'accès aux rayons de produits "non-essentiels" dès le mardi 3 novembre, a annoncé dimanche le Premier ministre Jean Castex, lors d'un entretien au 20 heures de TF1 . Mais que sont ces rayons "non-essentiels" ? Si aucune liste n'a été publiée par les pouvoirs publics, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et le ministre délégué chargé des PME Alain Griset ont apporté lundi 2 novembre certaines précisions.

Ainsi, " les produits d'hygiène seront gardés, le maquillage non , les grandes surfaces les retireront", a indiqué sur franceinfo Alain Griset. Autres rayons touchés : les vêtements et sous-vêtements, les chaussures, les livres et la culture, les jouets ou encore les fleurs . Ce qui restera accessible sont les "produits de première nécessité", a précisé sur RTL Bruno Le Maire. "Ce qui restera ouvert dans les grandes surfaces c'est ce qui peut rester ouvert pour les petits commerces", a ajouté le ministre.

Par contre, "nous permettrons (aux commerces fermés) de faire du 'click and collect' . Chaque particulier pourra téléphoner ou passer une commande sur Internet - si le magasin en a un - pour commander ce qu'il souhaite. Il sera ensuite autorisé à se déplacer pour aller chercher sa commande dans la boutique ou bien la faire livrer. En mars, ce n'était pas possible car vous n'aviez pas le droit de sortir pour ce motif. Avec la nouvelle attestation, c'est désormais possible", avait expliqué le ministre de l'Economie ce weekend.

En outre, la coiffure et l'esthétique à domicile ne pourront pas être exercés , ont indiqué les deux ministres lundi matin. "Nous pouvons compter sur le sens des responsabilités des Français. Il est immense et ils le montrent tous les jours face à cette crise. Ils doivent savoir qu'il n'est pas raisonnable de laisser un coiffeur à domicile venir chez vous", a indiqué Bruno Le Maire.

Les modalités de ce confinement deuxième version doivent être revues tous les 15 jours en fonction de l'évolution des indicateurs sanitaires. "Je dis aux commerçants et à tous nos concitoyens, 'mieux vous respecterez toutes ces consignes de sécurité sanitaire, plus vite nous pourrons sortir'" de cette situation, a exhorté dimanche le Premier ministre Jean Castex.