Covid-19 : pourquoi les mutuelles vont payer une surtaxe de 1,5 milliard d'euros

Pour compenser leurs profits liés à la crise sanitaire, les complémentaires santé se verront prélever une contribution sur le chiffre d'affaires de 2020 et 2021.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Avec la crise du Covid-19 et le confinement imposé, les Français ont moins consulté les professionnels de santé. Associée à la prise en charge à 100% des téleconsultations et tests de dépistage par l'Assurance-maladie, cette baisse des consultations a eu pour conséquence de faire drastiquement baisser les dépenses des complémentaires santé cette année.

Pour compenser leurs profits, l'exécutif a décidé qu'elles devront s'acquitter d'une "contribution exceptionnelle" de 1,5 milliard d'euros sur les deux prochaines années. Soit moins que la baisse de leurs dépenses, estimée pour cette année à 2,2 milliards d'euros.

Discutée depuis juin et actée début août, cette mesure avait été présentée par le gouvernement comme "une récupération des montants qui n'ont pas été déboursés". Son montant a été annoncé jeudi soir 3 septembre par les ministres de la Santé, Olivier Véran, et des Comptes publics, Olivier Dussopt, lors d'une réunion avec les représentants des fédérations des mutuelles, assurances et institutions de prévoyance.

La somme sera payée en deux fois : 1 milliard au titre de 2020, mais versés en 2021, puis 500 millions pour 2021, versés en 2022, a précisé une première source proche des discussions, confirmant une information du quotidien les Echos . Selon une deuxième source, "cette contribution sera assise sur la TSA" (taxe de solidarité additionnelle) prélevée sur les cotisations , et ses modalités seront inscrites dans les prochains budgets de la Sécu.

Le solde à régler en 2022 devra cependant être "révisé en fonction des gains réels et des coûts constatés", a ajouté une troisième source. Une quatrième source prédit toutefois que "ce chiffre sera discuté jusqu'au bout".