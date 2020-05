Covid-19: les loyers des TPE sans salarié seront aussi pris en charge par l'État

Le ministre de l'Économie a annoncé que les indépendants pourront eux aussi bénéficier du Fonds de solidarité destiné aux TPE.

Le Fonds de solidarité pour les très petites entreprises pourra prendre en charge les loyers des indépendants qui n'ont pas de salarié et ne sont pas éligibles au prêt garanti par l'État (PGE), a annoncé lundi le ministre de l'Économie Bruno le Maire. «Nous avons décidé que tous les indépendants, tous les entrepreneurs qui n'ont pas de salarié, qui se sont vus refuser un prêt garanti par l'État et qui ne peuvent pas payer leur loyer pourront avoir accès au deuxième étage de ce fonds de solidarité», a déclaré le ministre au micro de France Inter.

Concrètement, les très petites entreprises pourront donc bénéficier d'une aide maximale de «5000 euros pour payer leur loyer». La prise en charge des loyers par le Fonds de solidarité était, en effet, jusqu'ici assortie de la condition d'avoir des salariés. Le «premier étage» de ce fonds est constitué d'une aide pouvant aller jusqu'à 1500 euros par mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires a chuté d'au moins 50% durant le confinement, le «deuxième étage» étant réservé aux entreprises menacées de faillite.

Quant aux locataires de locaux commerciaux détenus notamment par des grandes foncières, Bruno Le Maire a rappelé qu'elles «se sont engagées à annuler les loyers sur trois mois pour toutes les très petites entreprises de moins de dix salariés ».

Le ministre a enfin confirmé que le Fonds de solidarité ne s'arrêtait pas au 11 mai mais au 31 mai, et qu'il serait prolongé au-delà pour les entreprises dont les activités seraient encore à l'arrêt comme les cafés, les restaurants ou l'évènementiel. «Le 11 mai, tous les commerces doivent reprendre leur activité et ils continueront à bénéficier d'un soutien financier de l'État», a assuré Bruno Le Maire, qui a reconnu qu'il «y aura des faillites » dans les commerces et les très petites entreprises malgré les aides publiques.