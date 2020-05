Covid-19 : « Les budgets immobiliers des ménages vont s'appauvrir »

Directeur général de l'IEIF, Institut de recherche et d'études pour l'industrie immobilière (120 sociétés membres : promoteurs, banques, compagnies d'assurances, sociétés foncières cotées, etc.), Christian de Kerangal analyse l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'immobilier résidentiel et tertiaire dans l'Hexagone.

Le Point : Comment le marché immobilier fait-il face à la crise sanitaire ?

Christian de Kerangal : Seul le secteur de la gestion locative se poursuit presque normalement. Sur le front des transactions résidentielles, c'est une tout autre affaire. Dans l'ancien, l'activité est pour l'instant à l'arrêt quasi total. Le neuf n'est guère mieux loti avec environ 80 % des chantiers stoppés, une situation qui commence à s'améliorer, mais dans un contexte de nouvelles conditions sanitaires draconiennes et une productivité très dégradée. Le marché immobilier tertiaire est aussi soumis à rude épreuve : très faible volume de location de bureaux en dépit de quelques prises à bail, la demande placée s'étant effondrée en avril. Ceci s'explique aisément. Outre l'impossibilité de visiter les immeubles pour l'instant, les entreprises ont d'autres priorités, occupées à gérer leur survie pour la période d'après-Covid-19. Toutefois, quelques transactions d'investissement tertiaire se finalisent et certains acteurs continuent à prospecter, comme l'indiquent plusieurs appels

