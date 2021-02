Covid-19 : bientôt des pass sanitaires numériques pour prendre l'avion ?

Les compagnies aériennes Air France, Air Caraïbes et French bee proposeront dès le mois prochain aux passagers en partance pour les DOM-TOM de remplacer les certificats papier de tests Covid négatifs, disparates et falsifiables, par une application sur le téléphone.

Air France va tester à partir du 11 mars un "pass sanitaire numérique" sur ses liaisons au départ de Paris vers la Guadeloupe et la Martinique (illustration). ( AFP / PATRICK T. FALLON )

Aujourd'hui, de nombreux pays, dont la France, réclame la preuve d'un test PCR négatif au Covid-19 pour pouvoir voyager par avion. Des certificats papiers qui pourraiet bientôt disparaître au profit d'un "pass sanitaire numérique". Plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, Air Caraïbes et French bee en France, ont annoncé qu'elles allaient à tester dès le mois prochain l'application AOK.

Téléchargeable gratuitement depuis un téléphone Android ou Apple, cette application créée par la start-up singapourienne AOK Pass permettra principalement de vérifier qu'un passager à l'embarquement répond aux exigences sanitaires de sa destination. Les personnels d'aéroport pourront ainsi de scanner le code-barres affiché sur le téléphone du voyageur où figureront les résultats des tests Covid réalisés dans l'un des quelque 80.000 laboratoires partenaires à travers le monde, plutôt qu'un test papier plus facilement falsifiable.

Testé depuis janvier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par Etihad pour les vols à destination d'Abu Dhabi, ce certificat numérique sera utilisé par Air France, Air Caraïbes et French bee pour les vols vers les DOM-TOM. Dans un communiqué, la compagnie Air France précise que ce programme de test débutera le 11 mars et sera appliquée pendant 4 semaines sur les liaisons Paris CDG-Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et Paris CDG-Fort-de-France en Martinique. Le protocole " sera réalisé sur la base du volontariat , afin de tester le fonctionnement de l'application en conditions réelles et de connaître les avis des clients test", précise la compagnie.

Selon les initiateurs du pass AOK, près de 130 aéroports dans 18 pays seraient sur le point de lancer des tests similaires.

Le débat sur le passeport vaccinal toujours pas tranché

Cette numérisation, "il faut y aller maintenant, c'est quand même le sens de l'Histoire", a affirmé vendredi dernier le ministre délégué aux Transports français Jean-Baptiste Djebbari.

Il a toutefois établi une distinction entre ces mesures et le "passeport vaccinal" , un certificat de vaccination contre le Covid-19 qui permettrait de voyager plus librement, et qui suscite la controverse.

"C'est une discussion politique qui n'a pas encore eu lieu, elle aura lieu en France et au niveau européen quand on aura suffisamment avancé sur la politique vaccinale", a-t-il ajouté, en rappelant que seuls "quelques pourcents" de la population européenne étaient pour l'instant vaccinés.

Mardi, le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne avait affirmé que ce débat, qui divise en Europe, restait "prématuré" pour la France.