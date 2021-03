Parmi les nombreuses situations qui ont changé au cours de cette période, les rencontres entre amis font certainement partie des plus regrettées. En effet, avec d'abord le confinement, et maintenant le couvre-feu à 18h, il n'y a plus moyen de se retrouver en terrasse en fin de semaine pour un apéro entre copains. Depuis, Internet reste le seul moyen de communication utilisable. Heureusement, ce dernier permet également de s'amuser entre amis grâce aux innombrables jeux en ligne qu'il propose.



Jouer à des jeux, c'est bien, mais jouer à plusieurs, c'est encore mieux. Depuis l'année dernière, tenir des soirées gaming entre amis est devenu un rituel incontournable. Cette tendance vient remplacer les retrouvailles IRL d'avant. Si les jeux en ligne étaient déjà populaires, de nombreux titres ont pris davantage d'ampleur pendant le confinement. Zoom sur quelques-uns des jeux en ligne les plus prisés.

Couvre-feu : les jeux en ligne, une nouvelle façon de passer du temps entre amis /iStock.com-CasarsaGuru

Les incontournables jeux de cartes

Inimitables, les jeux de cartes sont omniprésents dans les soirées amicales. Il est donc tout à fait normal que le même groupe d'amis veuille y jouer même s'ils sont dans l'incapacité de se voir en personne. Heureusement, pratiquement tous les jeux de cartes existent en version virtuelle, accessible à tous sur Internet. Envie de faire une partie déjantée de Uno ? Il suffit que chaque joueur télécharge l'application et c'est parti pour un tour ! Les affrontements à distance sont tout aussi enrichissants que ceux IRL, sans oublier la frustration, bien réelle, de devoir piocher quatre cartes ou plus ! On observe également un grand retour du Poker en ligne, la plateforme la plus populaire étant Texas Hold'Em. Outre les jeux en ligne, d'autres activités virtuelles tout aussi intéressantes peuvent être faites entre amis sans pour autant sortir de la maison.

Des jeux de société classiques jouables en ligne

Parfaits pour créer une ambiance détendue et conviviale, les jeux de société sont également un incontournable des retrouvailles entre amis. Les soirées gaming virtuelles n'y font pas exception. En effet, jouer au Monopoly ne requiert pas forcément un plateau physique. Avec l'application mobile, il est tout à fait possible de dépouiller les autres joueurs à des kilomètres de distance ! Il en va de même pour les amateurs du jeu Loups Garous. Il s'agit certainement d'un des jeux de rôles les plus populaires à l'heure actuelle. Il se joue aussi bien IRL que virtuellement. Gratuit, le jeu des Loups Garous en ligne peut, en plus de cela, recevoir jusqu'à une cinquantaine de joueurs simultanés. Sinon, pour une petite partie de huit personnes, l'application House Party est parfaite pour passer du bon temps avec ses amis à distance.

Les jeux en streaming, la nouvelle tendance de la décennie

Le streaming de jeu vidéo révolutionne le milieu et devient petit à petit le nouveau standard en matière de gaming. Des plateformes de Cloud gaming, telles que Stadia de Google, proposent une infinité de titres aux joueurs du monde entier. Minecraft, Fortnite, ou encore Among Us ne sont que quelques-uns des plus populaires. De plus, ces plateformes facilitent l'accès au mode multi-joueurs pour ces jeux. Ainsi, pour s'amuser en ligne avec des amis tout en communiquant tranquillement, les plateformes de streaming de jeu vidéo sont à essayer.