Coup d'envoi des soldes d'hiver ce mercredi

Après un bon mois de décembre, les commerçants espèrent profiter de cette période pour retrouver le niveau de vente d'avant-crise, en dépit de l'inflation.

Le traditionnel rendez-vous des bonnes affaires démarre ce mercredi 11 janvier pour quatre semaines, jusqu'au mardi 7 février inclus. Alors que la nouvelle année s'annonce rude sur le plan social et économique, les commerçants s'interrogent : les Français seront-ils au rendez-vous?

Interrogé par le Figaro , le directeur général de l'Alliance du commerce (Zara, Kiabi, Printemps) aborde la période avec un relatif optimisme : « Nous avons l'espoir de poursuivre la bonne tendance observée en décembre et en janvier, après une entrée de saison difficile en octobre et novembre ». Durant les semaines précédant Noël, les chaînes d'habillement ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 10 % par rapport à 2019, avec une hausse du panier moyen de 5 %, selon les données de l'Alliance du commerce. Mais pour arriver à ces bons chiffres - et pour écouler leurs stocks hivernaux - les enseignes avaient eu recours aux remises, parfois massives. Des pratiques plutôt exceptionnelles pour une période traditionnellement propice à la dépense.

Le spectre de l'inflation

Après les fêtes, 2023 pourrait s'amorcer sur une période de vache maigre. La hausse vertigineuse des prix de l'alimentation - 15% sur l'année passée - pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs en ce début d'année. Comme le reconnaît Yohann Petiot , « un pouvoir d'achat très contraint et un manque de confiance en l'avenir nuisent à la consommation ». Anticipant le pic de l'inflation à venir , les consommateurs sont tentés de se replier sur l'essentiel : 80 % d'entre eux envisagent déjà de baisser leurs dépenses en habillement, selon un sondage Wavestone.

» LIRE AUSSI - Les enseignes en tenue de combat pour amortir l’inflation

Marqués par deux années de crise sanitaire, les commerçants ne semblent pas encore prêts à faire florès. À moins que. « L'inflation est un risque autant qu'une opportunité. » estime Yohann Petiot. Avec la flambée des prix, les soldes pourraient connaître un regain d'intérêt auprès des Français. « Les soldes sont l'occasion de se faire plaisir à un prix attractif », avance le dirigeant. Et si ce rendez-vous bi annuel, concurrencé par les ventes privées, n'a plus le monopole du rabais, il reste un « moment exceptionnel pour les commerçants et un temps fort pour les clients ». Infatigable marronnier médiatique, le premier jour des soldes mobilise toujours les consommateurs, en magasin comme en ligne. L'an passé, l'éditeur de portails e-commerce Webloyalty notait une croissance de 98% le premier jour des soldes par rapport à la veille. Pour le directeur général de l'Alliance du commerce, pas de doute : «l es Français sont durablement attachés à cet évènement collectif ».