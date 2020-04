Président du groupe Century 21 dans l'Hexagone (900 agences, 7 000 collaborateurs), Laurent Vimont prépare l'après-épidémie de Covid-19. Une pause qu'il juge également propice aux particuliers pour affûter leur plan de bataille immobilier.

Le Point : Votre réseau a-t-il mis la clé sous la porte avec cette pandémie ?

Laurent Vimont : Nullement. Dès les consignes de confinement annoncées par le Premier ministre, Édouard Philippe, nous avons stoppé toute activité commerciale et fermé les portes de nos agences immobilières au public. Faute de pouvoir effectuer les visites physiques de clientèle, la majorité de nos conseillers commerciaux ont été mis en chômage partiel. Seuls les collaborateurs œuvrant dans le domaine de la gestion locative (130 000 lots gérés par Century 21 en France) ont pu continuer de travailler, depuis leur domicile et grâce à notre logiciel propriétaire.

Quelles ont été vos premières directives ?

Nous avons effectué un travail de communication. En externe, tout d'abord, en contactant les clients qui avaient des affaires en cours (changement de bail, promesse de vente signée) afin de rassurer leur inquiétude et leur indiquer la marche à suivre pour la suite des événements. Communication interne, ensuite, à travers une stratégie de crise prompte et efficace : conseil et assistance vis-à-vis des directeurs d'agence, par le biais de

... Lire la suite sur LePoint.fr