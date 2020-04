Coronavirus: les réseaux immobiliers redoutent la fermeture de 3000 agences

La fédération nationale de l'immobilier alerte le gouvernement sur les graves conséquences de la mise à l'arrêt du marché.

Aucune visite, aucune transaction: le marché de l'immobilierest à l'arrêt total. Conséquence: les réseaux sont inquiets pour la survie de leurs agences si le confinement venait à se prolonger. «Avec l'arrêt actuel de la chaîne du logement, ce sont deux mois d'activité des agents immobiliers qui ont déjà été réduits à néant», souligne Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim).

L'arrêt de l'activité du mois de mars a ainsi empêché l'encaissement des sommes liées aux ventes réalisées en janvier et de février. Le confinement ayant été prolongé jusqu'au 15 avril au minimum, la Fnaim redoute un trou d'air équivalent non plus à deux mais à trois voire quatre mois. Or, selon un sondage interne réalisé auprès de ses 10.000 adhérents, pour 38% des agences interrogées, leur trésorerie n'excède pas 30 jours et 60 jours pour 36%. Autrement dit, près des trois-quarts d'entre elles seront impactées, soit 7400 agences. Parmi elles, environ 3000 déposeront le bilan, faute d'un redémarrage de l'activité d'ici fin mai, selon la Fnaim. Ce sont plus de 20.000 emplois qui sont menacés. Autant de chiffres que la Fédération a transmis au ministère chargé du Logement.

Le président de la fédération pointe du doigt l'ordonnance publiée par le gouvernement la semaine dernière qui reporte, entre autres, les délais de signature. «Il faut au contraire réduire les délais de purge des différents recours susceptibles de bloquer une transaction, affirme Jean-Marc Torrollion. Sinon, un stock d'actes représentant 400 millions d'euros de chiffre d'affaires ne pourra pas être signé avant le 25 août.»

Le dirigeant de la Fnaim appelle tous les acteurs de la chaîne immobilière à assurer la continuité de l'activité du secteur. Il vise, en particuliers, les services d'urbanisme ou encore les notaires. Une injonction qui lui avait valu des sévères critiques de la profession. Le président du Conseil supérieur du notariat Jean-François Humbert a finalement appelé les notaires à travailler à distance, suscitant des crispations parmi eux. Pour accélérer la numérisation des actes de vente, un décret doit prochainement être publié. Ce qui devrait permettre à l'immobilier de sortir un peu de la torpeur.