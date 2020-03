Coronavirus: les régions où les commandes de nourriture dans les drives ont le plus augmenté (Crédits photo : Wikimedia Commons - Marianne Casamance )

INFOGRAPHIE - Contre toute attente, la région Hauts-de-France n'est pas celle qui a enregistré la plus forte augmentation de commandes en drive.

Les «drives» de France rencontrent un grand succès depuis que le coronavirus Covid-19 est arrivé sur le territoire national. Par souci de faire des stocks et/ou de limiter les contacts humains, de nombreux consommateurs se sont tournés vers ce mode de consommation qui permet de faire ses courses en ligne, les récupérer en un point donné et ainsi éviter un passager en supermarché. Si les enseignes de la grande distribution avaient déjà fait état d'une augmentation du nombre de commandes et de la valeur du panier moyen depuis fin février à cause de la progression du virus, on en sait désormais plus sur la géographie et la temporalité du phénomène.

Le site lebondrive.fr a établi une carte de France montrant à quel point les commandes ont augmenté dans les différentes régions de la métropole. À partir des données récoltées sur sa plateforme qui permet de comparer les prix de plus de 5000 drives, la start-up a mis en évidence de profondes disparités entre les territoires.

Contre toute attente, l'augmentation des commandes en drive n'est pas forcément liée au nombre de cas à proximité. Par exemple, la région Hauts-de-France, principal foyer d'infection, a vu ses commandes augmenter de 59% sur la période du 17 février au 2 mars par rapport à celle du 20 janvier au 3 février. Ce qui est assez peu comparé à la Corse, qui enregistre une hausse de 143% alors que l'île est pour l'instant épargnée. La région où les consommateurs semblent les plus inquiets est celle des Pays de la Loire, avec une hausse de 176%. Jusqu'à mercredi soir, on y comptait deux cas confirmés. À ce jour, la France compte trois foyers d'infections : le principal dans l'Oise (Hauts-de-France), un second en Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes) et un dernier dans le Morbihan (Bretagne).

Dans son analyse, le comparateur relève trois dates clés depuis le 1er février : une première le 4 février, qui correspond au «début de l'augmentation» du nombre de commandes en drive avec en moyenne 1,5 fois plus de commandes journalières comparé aux jours précédents. La seconde, le 27 février, correspond à un nouveau pic d'activité avec deux fois plus de commandes journalières. Enfin, la troisième, le 2 mars, intervient après le week-end où l'épidémie est passée au stade 2 en France et où le nombre de personnes contaminées s'est approché des 200. Ce jour-là), les drives ont enregistré 3 fois plus de commandes qu'habituellement.

Le comparateur note aussi un panier moyen en légère augmentation, passant de 77,50 à 79 euros. Parmi les produits les plus achetés au cours des quinze derniers jours, le lait occupe la première place, suivi par la farine, les œufs, l'emmental, le papier toilette, la crème fraîche, les pâtes, le café, le riz puis le jambon.