Coronavirus: les architectes refusent de se remettre au travail sans garantie

Le Conseil national de l'Ordre des architectes réclame ainsi la mise en place d'un «service minimum d'intérêt général pour répondre aux besoins d'urgence chez les particuliers et dans les bâtiments de service public». (Crédits photo : Pixabay - Malachi Witt )

Le Conseil national de l'ordre des architectes estime que «les conditions ne sont pas remplies pour une reprise rapide des chantiers».

Après plusieurs jours de tensions, le BTP et le gouvernement ont enfin trouvé un accord pour la reprise des chantiers. Une bonne nouvelle? Oui, mais une autre profession freine des quatre fers: les architectes, représentés par 20.000 entreprises réparties en France. Ils considèrent que «les conditions (sécurité, mesures sanitaires...) ne sont pas remplies pour une reprise rapide des chantiers. Nous n'accepterons pas une reprise à risque des chantiers».

Le Conseil national de l'Ordre des architectes réclame ainsi la mise en place d'un «service minimum d'intérêt général pour répondre aux besoins d'urgence chez les particuliers et dans les bâtiments de service public». «Il ne peut y avoir de reprise des chantiers sans la maîtrise d'œuvre et la décision de la maîtrise d'ouvrage. Les chantiers ne pourront reprendre sans l'accord des architectes», prévient Denis Dessus, son président qui affirme l'avoir indiqué par courrier au premier ministre Édouard Philippe. «Il est hors de question de mettre le moindre salarié du bâtiment en situation de danger, pour lui, son entourage et sa famille», a affirmé de son côté Jacques Chanut, président de la Fédération française du bâtiment dimanche sur RMC.

C'est une nouvelle pression qui pèse sur les épaules du gouvernement qui pensait certainement en avoir fini avec ce dossier. Samedi, le BTP et l'exécutif se sont en effet mis d'accord pour une reprise rapide des chantiers, malgré l'épidémie de coronavirus. Un protocole censé «mettre au point un certain nombre de règles».

Parmi elles, les professionnels du BTP réclament que toutes les entreprises du secteur, quelle que soit leur taille, devront avoir droit à la couverture du chômage partiel. Ils souhaitent également la mise en place d'un guide qui explique les bons gestes à faire ou ne pas faire sur un chantier. En cours de rédaction, il sera validé par le gouvernement. Le BTP a prévenu que, tant qu'il ne sera pas rédigé, ils ne reprendront pas le travail. «Les chantiers ne reprendront pas avant plusieurs semaines. Le redémarrage sera lent. Il ne faut s'interdire aucun débat, aucune discussion», prévient Jacques Chanut, sur RTL ce lundi. Bref, malgré l'accord, les tensions sont encore présentes.