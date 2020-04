Coronavirus : Le secteur immobilier dans l'incertitude face à l'épidémie

Le secteur de l'immobilier est à l'arrêt depuis les mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du coronavirus. Les professionnels sont dans le flou alors que de nombreuses agences sont menacées de disparaître en cas de prolongement de la crise.

Les acteurs du secteur de l'immobilier sont dans l'incertitude face à l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement. « Tout le monde peut observer ce qui se passe aujourd'hui : un marché à l'arrêt », résumait lundi 6 avril dans un communiqué Laurent Vimont, président de l'antenne française du réseau Century 21. « En revanche, personne ne peut prédire ce qui se passera après la crise du Covid-19. »

Début avril correspond normalement à l'heure des bilans de début d'année pour le logement français. Les chiffres trimestriels des principaux réseaux donnent une première idée du marché. Mais le coronavirus a tout bouleversé, après plusieurs années de hausse continue des prix et alors que le nombre de ventes avait atteint un record en 2019, à plus d'un million.

Des agences immobilières à l'arrêt

Ainsi, avec le confinement instauré mi-mars, les agences immobilières ont fermé leurs portes. Même si quelques opérations ont pu être achevées dans les premiers jours, les ventes se sont arrêtées. Pour la suite, la plupart des acteurs affichent leur prudence à l'instar du réseau Orpi - premier de France avec 1.200 agences - qui a jugé auprès de l'AFP trop tôt pour prendre position.

Au-delà des incertitudes sur la date et les conditions de la levée de confinement, annoncée comme « progressive » par le gouvernement, la principale question touche à la capacité du marché de reprendre à plein rythme quand le moment sera venu.

Deux scénarios à envisager

Le site Meilleursagents, qui compile les données remontées auprès de plus de 10.000 agences, table sur deux scénarios possibles. Dans le premier, l'épidémie est maîtrisée avant l'été et les mesures publiques de soutien financier, comme les dizaines de milliards d'euros promis par le gouvernement français, suffisent à absorber le plus difficile. Dans ce cas, « le marché immobilier pourrait repartir sans trop de heurts dès septembre », juge le site, mettant aussi en avant le plan de 750 milliards d'euros prévu par la Banque centrale européenne (BCE).

Le second scénario est plus noir en cas d'une réapparition du virus doublée d'une crise économique durable et d'une multiplication des faillites. « L'hypothèse d'une sortie de crise sans heurt sur le marché immobilier s'envolerait », conclut le site. « Celui-ci serait dès lors amené à traverser une phase de repli qui durerait plusieurs années. »

3.000 agences menacées

Pour les mois à venir, Meilleursagent s'attend à une baisse des prix. Mais celle-ci resterait limitée, en particulier dans les grandes villes françaises comme Paris, où le mètre carré a franchi l'an dernier le seuil des 10.000 euros.

Dans l'immédiat, la préoccupation première des agents immobiliers reste leur capacité à survivre aux prochains mois. « Aucun n'était armé pour encaisser durablement un tel choc », estimait la semaine dernière dans un communiqué Jean-Marc Torrollion, président de la Fnaim, première organisation du secteur. Celle-ci estime que 3.000 agences, soit 20.000 emplois, pourraient disparaître à la suite de la crise.