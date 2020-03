Coronavirus: le report des JO 2020 coûterait cher au village olympique

À Tokyo, l'essentiel du village olympique doit être transformé en appartements de luxe. Mais l'incertitude actuelle pourrait menacer l'opération.

L'éventualité d'un report des Jeux olympiques de Tokyo, si elle est avant tout un enjeu sportif pose évidemment de nombreuses questions économiques. Et notamment immobilière, sur l'avenir du village olympique. Celui de la capitale nipponne est composé de 21 tours de 14 à 18 étages et a été construit sur un terrain à forte valeur immobilière, avec vue sur la baie de Tokyo et son célèbre Rainbow Bridge.

À l'issue de la compétition, le village olympique doit être reconverti en milliers d'appartements haut de gamme qui seront revendus ou mis en location. Selon les promoteurs du site, 4145 appartements (de 2 à 4 chambres) doivent être vendus à des tarifs allant de 450.000 euros à 1,92 million d'euros. Sur un premier lot de 940 logements mis en vente dès l'été 2019, la plupart ont déjà été achetés, selon la presse locale. Il semblerait que le public ait été séduit par la localisation des appartements et par la proximité d'écoles, de parcs et de commerces prévus dans le projet.

Par ailleurs, la plaquette vante des arguments moins attendus: «les appartements disposent de plafonds plus hauts que la normale pour accueillir de grands athlètes et les couloirs et halls sont plus larges que ceux des immeubles classiques». Par ailleurs, les logements sont particulièrement vastes par rapport aux moyennes nipponnes: de 66 à 152 m².

Les valeurs immobilières malmenées en Bourse

Mais si la précommercialisation se déroule bien, un report des JO viendrait compliquer la donne. Les logements devaient être habités dès 2022 mais un décalage des Jeux entraînerait un retard dans le réaménagement du site et de lourdes incertitudes sur les contrats de propriété déjà signés. Dès la semaine dernière, les marchés financiers japonais se sont inquiétés pour les valeurs immobilières impliquées dans ces programmes. Plusieurs analystes cités par des journaux économiques nippons ont estimé que le coronavirus aurait un impact durable sur le marché immobilier qui ne semble pas pouvoir échapper à une correction des prix.