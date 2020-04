Coronavirus : La mairie de Paris vient en aide aux familles pour compenser l'arrêt des cantines

La mairie de Paris va débloquer une aide à destination des familles après la suspension des cantines scolaires en raison du confinement. Plus de 28 500 foyers représentant 52 000 enfants en bénéficieront. L'objectif est de les aider à accéder à une alimentation de qualité.

Les cantines scolaires sont à l'arrêt depuis l'entrée en vigueur du confinement pour combattre le coronavirus. Pour aider des familles à accéder à « une alimentation de qualité », la mairie de Paris a ainsi décidé de débloquer une aide exceptionnelle de 3,5 millions d'euros.

« Nous avons estimé qu'il était important de compenser la suspension de ce service public essentiel (...) et la fermeture des marchés alimentaires, en donnant un coup de pouce aux familles qui en ont le plus besoin », explique dans un communiqué la maire de Paris Anne Hidalgo, jeudi 9 avril.

Aide proportionnelle au revenu et au nombre d'enfants

Cette aide « bénéficiera à 28 579 familles » représentant « 52 000 enfants ». Elle sera « versée automatiquement » sur leur compte, « sans aucune démarche » de leur part, « grâce à un partenariat avec la Caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris », a-t-elle précisé.

Les bénéficiaires recevront un versement forfaitaire dont le montant sera proportionné au revenu de la famille et au nombre d'enfants. Ainsi, les familles qui bénéficiaient d'un tarif de cantine de 0,13 euros/repas recevront 150 euros, celles qui payaient 0,85 euros/repas, 100 euros et celles qui versaient 1,62 euros/repas, 50 euros. A cette aide de base, 50 euros s'ajouteront à partir du deuxième enfant et dans la limite de 3 enfants.