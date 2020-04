Coronavirus : « L'immobilier reste une solide valeur refuge »

Directeur exécutif du groupe d'agences Era Immobilier en France (400 points de vente dans l'Hexagone), Éric Allouche prévoit une baisse des ventes immobilières dans un marché solidement amarré et qui devrait pouvoir résister au tsunami Covid-19.

Le Point : L'actuelle crise sanitaire a-t-elle stoppé net votre activité et celle de vos franchisés ?

Éric Allouche : On n'arrête pas de bosser. On travaille tard le soir pour soutenir l'ensemble de nos agences immobilières qui emploient et doivent rémunérer des centaines de négociateurs commerciaux. Nous leur apportons par exemple une assistance technique et juridique sur le paiement différé des charges. On attend l'ordonnance qui va être prise et permettra au gouvernement de légiférer. On continue à travailler, mais à distance. On fait énormément de visioconférences. On génère ce qui a déjà été signé en compromis de vente. Pour ce qui est des actes authentiques signés chez le notaire, toutes les parties ne peuvent plus s'y réunir. Cette finalisation est possible si l'étude est équipée en visioconférences et si le notaire accepte de procéder par le biais de signatures électroniques. Ce qui n'est pas toujours le cas.

Lire aussi Coronavirus : « La nouvelle crise immobilière est plus grave qu'en 2008

Plus aucune visite commerciale sur le terrain ?

Les agents commerciaux qui ne

... Lire la suite sur LePoint.fr