Coronavirus : « L'immobilier ne dévisse jamais complètement »

À la tête du groupe De particulier à particulier (185 collaborateurs, 350 000 annonces immobilières de vente, location, location touristique), Corinne Jolly décrypte la météo du marché de la pierre foudroyé par le Covid-19.

Le Point : Comment avez-vous négocié l'irruption de la crise sanitaire ?

Corinne Jolly : Dès l'entrée en vigueur du confinement, nous avons fermé physiquement nos sept bureaux. Depuis, la plupart de nos collaborateurs continuent leur activité en télétravail, hormis quelques personnes en arrêt ou au chômage partiel. Notre groupe était prêt à œuvrer à distance, mais c'est une première. Ce mode de travail se révèle plus contraignant pour les salariés qui ont des enfants, notamment en bas âge. Dans les faits, nous poursuivons notre activité par téléphone, e-mails, visioconférences (Zoom), ainsi qu'avec un chat interne (Slack) qui est l'outil numérique que nous utilisons le plus au quotidien. Par ailleurs, PAP a activé une plateforme commune entre les propriétaires de logements vacants et le personnel soignant (hôpitaux, centres de soins, Ehpad) pour que ces derniers puissent y être hébergés gratuitement. Environ 2 000 annonces, soit plus de 25 000 nuitées, assurent le succès de cette formidable chaîne de solidarité.

