Coronavirus: l'exécutif veut mettre fin à la «guerre» des loyers des magasins

Une médiatrice a été nommée pour trouver un compromis dans le conflit qui oppose les bailleurs et les commerçants.

Le torchon brûle entre bailleurs et locataires de locaux commerciaux. La raison? Les commerçants accusent certains propriétaires de refuser d'annuler les loyers pour les trois prochains mois, comme le demande Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des finances.

Ce sont les petits bailleurs qui sont visés. Ces derniers répondent qu'ils vivent, pour la plupart, de ces revenus fonciers et qu'ils ont investi dans ces commerces pour se constituer un complément de revenu en vue de leur retraite. Dans ce bras de fer, le ministre a pris fait et cause pour les propriétaires. «Ce n'est pas aux petits bailleurs, qui ont besoin de ces loyers, de payer l'addition. C'est le fonds de solidarité qui doit jouer ce rôle», explique Bruno Le Maire sur Franceinfo qui rappelle que l'obligation d'annuler les loyers pour les trois prochains mois ne concerne pas les petits bailleurs.

Afin de mettre fin à ce conflit, le ministre a annoncé qu'une médiatrice a été nommée. Il s'agit de Jeanne-Marie Prost, ancienne médiatrice nationale du crédit aux entreprises. «Elle devra apporter, dans les prochaines semaines, une solution pour alléger les charges des commerçants de taille moyenne qui ont du mal à faire face à leurs échéances», précise le locataire de Bercy.

Parallèlement, d'autres solutions existent déjà pour aider les locataires et les propriétaires à résoudre leurs différends. Ainsi, des huissiers de justice ont lancé une plateforme de médiation gratuite pour régler les litiges de loyers liés au confinement. De son côté, l'Institut français de l'expertise financière, association créée en 1979, dispose d'une commission qui propose également ce type de service, «constituant ainsi une alternative au circuit judiciaire tout en limitant les coûts et les délais».