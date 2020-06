Coronavirus: l'agence européenne de la sécurité aérienne pousse à l'harmonisation des mesures sanitaires

L'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a annoncé jeudi avoir recruté une dizaine d'aéroports et compagnies aériennes pour faire remonter les bonnes pratiques de son protocole de mesures sanitaires afin de contribuer à la relance du trafic aérien.

Sept exploitants aéroportuaires (Francfort, Paris-CDG, Milan, Nice, Athènes, Bruxelles et les aéroports espagnols du groupe AENA) et trois compagnies aériennes (Aegan, Easyjet et Wizz Air) ont signé la charte de l'EASA pour se conformer aux mesures sanitaires préconisées par l'agence et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), se félicite l'EASA dans un communiqué.

"Ces compagnies aériennes et ces aéroports montreront la voie dans l'application des mesures recommandées et nous feront part de leur expérience" afin d'avancer vers l'harmonisation des mesures sanitaires dans le transport aérien, explique le directeur exécutif de l'EASA Patrick Ky, cité dans le communiqué.

Le trafic aérien, mis à l'arrêt par l'épidémie, reprend doucement, mais pâtit de la fermeture des frontières décidées par des États anxieux à l'idée de voir les contaminations flamber à nouveau avec les déplacements de populations. D'où la nécessité d'avoir une approche coordonnée des mesures sanitaires afin de restaurer la confiance dans le transport aérien.

Comme l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'EASA a publié un guide de bonnes pratiques prévoyant notamment les procédures de désinfection des avions, le port du masque, le contrôle de la température des passagers au départ et à l'arrivée, ou encore l'adaptation des procédures d'embarquement pour éviter toute potentielle contamination.

Plusieurs pays européens entendent rouvrir peu à peu leurs frontières au sein de l'espace Schengen à compter du 15 juin.

