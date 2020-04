Coronavirus : des gels hydroalcooliques sont désormais fabriqués à partir du vin

Certaines distilleries ont obtenu des dérogations pour vendre leur alcool, distillé à partir du vin, aux pharmacies et laboratoires chargés de fabriquer du gel hydroalcoolique.

«L'odeur peut surprendre.» Habituellement, les gels hydroalcooliques sont fabriqués à base d'éthanol neutralisé, sans odeur. Sauf que depuis le début du confinement, certaines pharmacies et laboratoires produisent leur gel à base d'alcool vinique, distillé à partir de marc de raisin et de lie, dépôt que l'on retrouve au fond des cuves de vin. «C'est vrai que ça peut surprendre un peu au début, ça sent beaucoup le vin. Certaines pharmacies m'ont demandé si on pouvait légèrement modifier notre processus de production», s'amuse Anne Arbeau.

Avec son frère, Géraud, elle est à la tête des Vignobles Arbeau, une affaire de famille démarrée en 1878. En plus de leur domaine situé à Labastide-Saint-Pierre, un petit village du Tarn-et-Garonne, à une quarantaine de km de Toulouse, ces négociants en vin possèdent une distillerie vieille de plus d'un siècle. Depuis un mois, ils vendent leur alcool vinique aux pharmacies et laboratoires de la région.

«Le maire d'un village du département nous a appelés un jour, car la pharmacie de son village avait besoin d'alcool et n'en trouvait plus, raconte Anne Arbeau. Leur fournisseur n'avait plus de stocks, à cause de la forte demande. Il nous a demandés si on pouvait fournir de l'alcool. Ensuite, c'est un vigneron de Gaillac, avec qui on travaille, qui nous a contactés pour nous dire qu'une pharmacie cherchait désespérément de l'alcool. Alors on a décidé de se renseigner». Elle explique avoir alors contacté le bureau des douanes de Montauban, et «obtenu une autorisation» pour vendre aux pharmacies.

Tension sur l'alcool

À l'origine, l'alcool vinique ne peut pas être utilisé comme composant du gel pour les mains, et ce malgré l'arrêté du 20 mars 2020 qui élargit les possibilités d'alcool utilisables. «Nous avons bataillé pour obtenir des dérogations», reconnaît la sénatrice de la Gironde Nathalie Delattre, membre du Parti radical.

Celle qui est aussi vice-présidente de l'Association Nationale des Élus de la Vigne et du Vin (ANEV) s'est mobilisée aux côtés de distilleries et autres acteurs de la filière viticole de son département. «Il a fallu passer une phase d'expertise en laboratoire, plusieurs échantillons ont été étudiés, détaille Nathalie Delattre. Une norme européenne indique en effet que l'alcool vinique n'entre pas dans les solutions hydroalcooliques, car il faut de l'alcool à 96 degrés. Il a donc fallu démontrer que ces alcools épurés étaient éligibles».

La sénatrice et les distilleries du département ont été épaulées par la Direction interrégionale des douanes de Bordeaux. Les prélèvements des différents alcools viniques ont été analysés au laboratoire des douanes de Pessac. «Nous avons obtenu les résultats quelques jours plus tard, ajoute la sénatrice de la Gironde. Ensuite le service des douanes s'est occupé de tout, a vu avec l'Agence régionale de santé (ARS), et nous avons obtenu une dérogation pour fournir cet alcool». Du côté de la Direction générale de la santé, on confirme que les vignerons et distilleries qui souhaiteraient vendre leur alcool vinique sont invités à contacter l'ARS de leur région et les services de douanes, afin d'obtenir des dérogations.

L'Union des coopératives vinicoles d'Aquitaine (UCVA), qui détient la distillerie de Coutras, s'est également battue pour obtenir une dérogation. «L'idée c'était de faire quelque chose pour aider au niveau local. Il y avait une tension sur une matière première, on nous a demandés si on pouvait en fournir», commente le directeur de l'UCVA. «Conscient de la nécessité», il savait que l'alcool vinique n'entrait pas dans le «cadre réglementaire». «Nos installations permettant d'épurer grandement certains de nos alcools, on était persuadés d'être capables d'entrer dans le cahier des charges, souligne-t-il. Des analyses poussées ont notamment permis d'obtenir une dérogation. Nous avons donc pu en produire rapidement».

Privilégier les acteurs locaux

Les distilleries ne sont d'ailleurs pas les seules à vendre de l'alcool vinique destiné à la fabrication de gel. La principale activité de la société Ciron, basée à Barsac, en Gironde, est de dénaturer l'alcool afin de le mettre à disposition de pharmacies, entre autres. Confrontée aux difficultés de ses fournisseurs habituels, l'entreprise s'est tournée vers des acteurs locaux. «On est en Gironde, autour de nous il y a un vivier si important d'alcool, c'était dommage de s'en passer, indique Xavier Hien, gérant de l'entreprise. Nous avons donc obtenu une dérogation afin d'utiliser des matières premières issues de la vigne».

«Cette solidarité, c'est important, argue la sénatrice Delattre. La filière du vin est très déstabilisée par l'épidémie actuelle. Le fait de pouvoir aider, ça leur met du baume au cœur». L'eurodéputé socialiste Eric Andrieu a d'ailleurs imploré ce mardi la Commission européenne de venir en aide aux viticulteurs, en leur permettant de distiller leur stock de vin, et ainsi d'écouler leur production. «La Commission européenne a les outils juridiques et financiers pour intervenir sur le marché en temps de crise. Si elle ne le fait pas aujourd'hui, les petits producteurs risquent de disparaître», a-t-il averti, interrogé par l'AFP. Il préconise par ailleurs que cet alcool soit utilisé pour fabriquer du gel hydroalcoolique.

«On a de la matière première qui permet de rendre service. On se dit qu'au moins, on sert à quelque chose», abonde Anne Arbeau. «Mon frère est encore en train de distiller les lies, ça nous prend du temps, surtout qu'on est en effectifs réduits, en ce moment.» Habitués à vendre leur alcool en grandes quantités, dans des citernes, l'entreprise vend désormais «au détail». Depuis un mois, les Vignobles Arbeau ont alimenté une cinquantaine de pharmacies en Occitanie.