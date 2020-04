Coronavirus: des agents immobiliers se mobilisent en faveur des soignants

Une société spécialisée dans les avis clients a convaincu ses adhérents qu'une partie de leur abonnement soit reversée aux personnels soignants.

En cette période de crise, les élans de solidarité se multiplient. C'est ainsi qu'une petite entreprise de 60 salariés a décidé de reverser une partie de ses recettes aux personnels soignants. Et pourtant, au départ ce n'était pas gagné. Tout était pourtant parti d'échanges...houleux.

Opinion System, société spécialisée dans les avis clients, compte parmi ses adhérents des agences immobilières (80% de ses 6800 clients). Chacune paie un abonnement de 70 euros par mois pour recevoir des avis clients dont Opinion System garantie l'authenticité.

Avec le confinement, elles ont dû fermer boutique et souhaitaient, dès lors, suspendre le paiement de leurs abonnements. «Nous avons constaté des demandes de la part de quelques agences immobilières qui ont réclamé la gratuité de leur abonnement», raconte Jean-David Lépineux, fondateur d'Opinion System qui connaît bien cette profession pour y avoir travaillé pendant 12 ans. «J'ai compris leur demande et leur ai dit "D'accord pour un coup de pouce" mais pour ceux qui en ont vraiment besoin en ce moment: les personnels soignants», poursuit-il

La société, créée en 2010, a proposé cette opération solidaire à toutes ses agences partenaires. «90% d'entre elles ont accepté ma proposition», précise Jean-David Lépineux. Parmi elles, une petite agence située dans l'Ouest parisien. «Certes, les agences immobilières sont durement touchées par la crise mais des petits commerces sont encore plus impactés que nous, témoigne Jean-Luc Brulard, directeur de l'agence Immédiat à Ruel-Malmaison (92). Nous ne sommes pas encore au fond du trou et devons essayer de poursuivre notre activité bon gré mal gré. L'urgence doit aller à ceux qui nous soignent.»

Une aide de «plusieurs milliers d'euros»

Concrètement, Opinion System a créé un fonds de soutien en faveur de l'alliance «Tous Unis contre le virus» regroupant la Fondation de France, l'AP-HP et l'Institut Pasteur. Les agences immobilières continuent de payer leur abonnement. De son côté, l'entreprise versera d'ici mi-mai, 20% du montant généré par ses abonnements pour le mois d'avril. «Chaque mois, nos clients sont prélevés trois fois (les 5, 15 et 25 du mois). Pour chaque prélèvement, nous devons attendre entre 15 et 18 jours avant de savoir quel montant nous percevrons», explique Jean-David Lépineux. En attendant, un premier acompte de 20.000 euros a d'ores et déjà été versé.

Au total, c'est une aide de «plusieurs dizaines de milliers d'euros» que toucheront les personnels soignants. «Être au côté des soignants qui sont en première ligne dans la lutte contre la maladie est un devoir moral, civique. C'est en nous mobilisant aujourd'hui que nous pourrons tous repartir sur des bases solides demain», conclut le fondateur d'Opinion System.