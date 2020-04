Coronavirus: ces copropriétaires ont tous voté à distance lors de leur AG

Pour la première fois, des copropriétaires ont utilisé le vote par correspondance pour «participer» à leur assemblée générale.

Confinement oblige, plus aucune assemblée générale (AG) de copropriétaires ne peut avoir lieu actuellement. Mais que faire lorsque, par exemple, des travaux urgents doivent être entrepris. Un syndic a trouvé la parade: organiser des AG 100% dématérialisées. Comment? Grâce au vote par correspondance. Un dispositif autorisé, tout comme les systèmes de vidéo ou d'audioconférence, par la loi logement promulguée fin novembre et modifiant la loi du 10 juillet 1965.

En septembre dernier, Foncia avait organisé la première assemblée générale par visioconférence. Six mois plus tard, des copropriétaires ont pu voter par correspondance. Une première selon Homeland, syndic de copropriété dématérialisé créé en 2016, qui est à l'origine de cette nouveauté. «Notre assemblée générale avait été convoquée avant le confinement. Les copropriétaires tenaient absolument à ce qu'elle ait lieu pour lancer rapidement des travaux de réfection de la toiture», explique au Figaro Renaud Lerooy, cofondateur de Homeland.

C'est ainsi qu'avec l'accord du conseil syndical, cette AG 100% dématérialisée a pu avoir lieu le 31 mars dernier dans une petite copropriété de huit logements située à Colombes (92). Sept copropriétaires ont «participé» à l'assemblée générale. Parmi eux, cinq ont voté par correspondance. Ils avaient reçu au préalable un formulaire nominatif, sécurisé et accessible sur l'extranet de Homeland qu'ils ont renvoyés avec leurs votes par mail ou par courrier recommandé. Les deux autres, le président et le scrutateur, ont voté en direct par visioconférence. Le secrétaire de séance a comptabilisé les votes reçus par correspondance.

L'AG menacée d'annulation

Les travaux de réfection de la toiture - pour un montant de 15.000 euros - «discutés depuis plusieurs mois», ont ainsi pu être approuvés. Surtout, l'assemblée générale qui, l'an dernier, avait duré deux heures, s'est conclue cette fois-ci en une heure! «Avec le confinement, ce type d'assemblée générale est incontournable. Elle permet de fluidifier les prises de décision et de réduire les coûts pour les copropriétaires, explique Renaud Lerooy. En revanche, après le confinement, les votes par correspondance sont utiles si les AG sont bien préparées en amont, avec des résolutions simples. Dans le cas de travaux complexes, privatifs, les copropriétaires préféreront sans doute débattre de visu .»

Un bémol toutefois: si le principe du vote par correspondance est autorisé par la loi, les modalités du formulaire n'ont pas encore été définies. Le décret doit prochainement être publié. L'assemblée générale peut-elle être annulée? Oui, si l'on en croit l'Union des syndicats de l'immobilier. «Elle est susceptible d'être annulée si un copropriétaire qui a voté contre ou était absent et non représenté à l'assemblée générale, conteste les votes, affirme au Figaro Géraud Delvolvé, délégué général de l'Unis. Pour cela, il dispose d'un délai de deux mois avant la notification du procès-verbal. Dans le cas contraire, les votes de l'assemblée générale sont entérinés.» Or, lors de l'AG à Colombes, un copropriétaire était absent et non représenté et un a notamment voté contre les travaux de réfection des travaux.