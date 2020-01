Copropriétés dégradées: les travaux de 24.000 logements ont été financés

Quinze mois après le drame de la rue d'Aubagne, le gouvernement fait le bilan de son plan en faveur des copropriétés dégradées.

Un an après, le drame de la rue d'Aubagne est encore dans les têtes des habitants marseillais. Pour éviter une nouvelle catastrophe, le gouvernement s'attache à mettre en œuvre au plus vite son plan d'aide annoncé trois semaines avant l'effondrement des deux immeubles. Quinze mois plus tard, l'heure est au bilan d'«Initiative copropriétés» dans lequel les pouvoirs publics vont investir 3 milliards d'euros sur dix ans. «Les premiers résultats sont là. Nous sommes véritablement dans une politique qui fonctionne», se satisfait Julien Denormandie, ministre chargé du Logement.

Au total, près de 24.000 logements sur les 64.000 identifiés (soit 37,5%) par le gouvernement et répartis sur 26 territoires (voir ci-dessous), ont déjà vu leurs travaux financés par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) qui pilote l'ensemble du projet. Parmi ces 26 localités, 14 - dont Marseille mais aussi Mantes-la-Jolie, Clichy-sous-Bois ou encore Grigny en région parisienne - bénéficieront d'un suivi national. «À Marseille, une tour (d'habitation) a déjà été démolie», précise le cabinet du ministre.

Sur ces 64.000 logements, 8000 ont vocation à être entièrement démolis puis reconstruits. Des opérations qui sont loin d'être évidentes à réaliser. «Le logement possède une part d'affect. Les habitants ont toujours du mal à voir l'habitat dans lequel ils ont vécu plusieurs années démoli. Ils ont besoin d'accompagnement», explique-t-on dans l'entourage de Julien Denormandie.

Mais si le nombre d'opérations entamées est déjà élevé, elles ne représentent actuellement qu'une petite partie des financements prévus. Depuis le 10 octobre 2018, seulement 61 millions d'euros ont été déboursés sur les 2 milliards d'euros engagés par l'Anah. «Chaque copropriété a des besoins extrêmement différents: être accompagné pour redresser ses comptes ou rénover entièrement la copropriété, explique Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'Anah qui a annoncé engager 34.000 opérations pour 2020. C'est pourquoi nous avons souhaité mettre en place un dispositif «à la carte».

Le milliard restant sera financé par un organisme public, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et d'autres acteurs tels que la Caisse des dépôts, bras financier de l'État, Action logement et le réseau Procivis, liés au monde du logement social. Pour l'heure, ils ont investi sur ce total près de 300 millions d'euros. «Ce plan a vraiment une stratégie nationale d'ampleur qui cible prioritairement les situations les plus complexes, explique Valérie Mancret-Taylor. Nous nous inscrivons dans du temps long».