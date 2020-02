Copropriété : Le prix de l'état daté sera plafonné à 380 euros à partir de juin 2020

Le plafond d'un état daté, élément indispensable pour une transaction immobilière d'un bien en copropriété, sera fixé à 380 euros à partir du 1er juin 2020. Le document est actuellement facturé aux alentours des 500 euros par les syndics.

A compter du 1er juin, le prix d'un état daté va être plafonné. Le ministère de l'Economie et des Finances a tranché. Par un décret du vendredi 21 février, le tarif de ce document indispensable en cas de vente d'un bien en copropriété a été fixé à 380 euros TTC, rapporte Capital. C'est bien moins que les presque 500 euros demandés en moyenne par les syndics actuellement.

497 euros exigés en moyenne en 2018

Il aura fallu plusieurs mois de négociations entre copropriétaires, associations de défense des consommateurs et professionnels de l'immobilier pour arriver à définir ce montant. Ces derniers espéraient toutefois obtenir un plafond plus proche des 450 euros.

Actuellement, le montant des honoraires et frais perçus par les syndics de copropriété pour la transmission d'un état daté au notaire est libre. Il dépend du temps passé. La moyenne retenue est d'environ cinq heures. La facture pour le vendeur s'élevait à 497 euros en 2018, selon une étude de 60 Millions de consommateurs, relayée par Capital.

Un document établi en moins de 45 minutes ?

Mais selon l'association, les professionnels de l'immobilier ne passent pas autant de temps pour établir le document. La durée consacrée à la rédaction n'excéderait pas 45 minutes.

« L'état daté remis au candidat acquéreur contient essentiellement des informations comptables et financières relatives à la copropriété » et est composé de trois parties, explique l'Institut national de la consommation (INC). On y trouve notamment « les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant » et « les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré ».