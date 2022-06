Les habitudes de consommation changent au fil du temps. De nos jours, la notion de possession est de moins en moins valorisée. La multiplication des abonnements en tout genre reflète cette tendance. À l’heure où pratiquement tout est disponible sous forme d’abonnement, les voitures rejoignent la danse. Oui, il est désormais possible de s’abonner à une voiture au même titre que Netflix ou Spotify.Un nouveau segment se fraye timidement un chemin dans le marché mondial de l’abonnement : l’abonnement à une voiture en tant que service. Cette tendance en est, pour l’heure, à ses débuts. Cependant, une hausse d’attractivité est anticipée dans la mesure où ce type d’abonnement s’avère particulièrement avantageux, tant sur le plan économique qu’écologique. Zoom sur les détails.

Conso : s'abonner à une voiture, une formule intéressante ? / iStock.com - BrianAJackson

Après l’abonnement aux SVOD, l’abonnement automobile

Les consommateurs sont désormais plus enclins à souscrire des abonnements pour utiliser un service plutôt qu’à procéder à un achat conséquent. La notion de service supplante la propriété, une nouvelle façon de consommer responsable et d’éviter la surconsommation. À la longue liste des abonnements existants s’ajoute l’abonnement à une voiture. Le principe est simple : les consommateurs qui souscrivent un forfait abonnement auto sont amenés à payer une mensualité pour bénéficier de l’usage d’une voiture, tous services compris. En soi, l’abonné utilise la voiture mise à sa disposition comme si c’était la sienne, mais sans qu’elle le soit. Ledit abonné est toutefois tenu de bien s’en occuper. D’ailleurs, l’achat de carburant est entièrement à sa charge.

Des forfaits tout inclus à des prix plus qu’attrayants

La balance du marché automobile français penche actuellement vers les voitures d’occasion pour des raisons financières et écologiques. Pour beaucoup, le simple fait de ne pas avoir à payer trop cher suffit comme motivation pour les faire signer. L’abonnement automobile se base sur cette même logique et se veut de ce fait une solution financièrement avantageuse pour les intéressés. En soi, les prix des forfaits de l’abonnement varient au cas par cas. Toutefois, les tarifs demeurent généralement accessibles compte tenu de l’éventail de services proposés dans les packs des offres. En effet, souscrire un abonnement auto ne se limite pas à la voiture à proprement parler. Le forfait englobe dans un pack l’assurance, les taxes, l’entretien, les frais d’immatriculation, soient toutes les dépenses que la possession d’une voiture est censée engendrer.

Une offre rentable et flexible

Quand certains pensent acheter une voiture à crédit, d’autres sont davantage emballés par l’idée de souscrire un abonnement automobile pour rentabiliser ce moyen de déplacement. Acheter et posséder son propre véhicule, à l’heure où le prix de l’essence flambe et où les transports écoresponsables s’imposent, perd de sa pertinence. L’abonnement à une voiture est une excellente alternative, flexible et complète, à cet investissement financier conséquent. L’abonné n’a aucun souci à se faire et se contente de payer la mensualité définie par les paramètres de son contrat (durée d’engagement, kilométrage, modèle de voiture). Il jouit d’une grande souplesse en plus de choisir librement le véhicule répondant à ses besoins.