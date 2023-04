Conso : bientôt la fin du code-barres

Les codes-barres vont bientôt disparaître ! D’ici la fin de l’année 2027, ils seront remplacés par des QR codes, (Quick Response Code), soit les codes à réponse rapide. Ces derniers seront affichés sur les emballages des produits de consommation.

L’origine du code-barres

Le code-barres est apparu pour la première fois aux États-Unis, le 3 avril 1973. Sa première utilisation, sur un paquet de chewing-gums, a rapidement été un grand succès. Concrètement, le code-barres est composé de 24 barres qui retranscrivent 13 chiffres. À l’époque, le code-barres a permis de remplacer les étiquettes collées manuellement sur les emballages des produits. Grâce à son invention, les commerçants n’avaient plus besoin de fermer leur boutique pour effectuer l’inventaire. Mais surtout, les distributeurs peuvent connaître en temps réel l’état de leurs stocks et des ventes. Chaque jour, près de dix milliards de code-barres sont scannés dans le monde.

La décision de GS1

Malgré le succès indéniable du code-barres, il sera bientôt détrôné. Son successeur ? Le QR Code. En effet, d’ici l’année 2027, le code-barres prendra sa retraite à 54 ans. Une décision prise par l’organisme GS1, qui est une organisation mondiale d’identification des produits. « Le code à 13 chiffres et son code-barres associé ont été créés dans les années 70 pour identifier les produits de grande consommation (de manière unique et universelle) et faciliter leur passage en caisse », peut-on lire sur le site Internet de GS1 France. Il servait également à indiquer le pays d’origine, mais aussi l’entreprise derrière la fabrication du produit. Pourtant, le code-barres est devenu désuet au fil des années. « Les marques sont entrées dans l'ère circulaire. Elles ont besoin de transmettre beaucoup d'informations sur la composition du produit, sa traçabilité, afin de faciliter son recyclage », explique Didier Veloso, le PDG de GS1 France, aux Echos.

L’origine du QR Code

Le QR Code, pour (Quick Response Code), soit le code à réponse rapide, a été inventé en 1994 par un ingénieur japonais. Sa particularité est sa capacité à stocker jusqu’à 7 089 caractères numériques et 4 296 caractères alphanumériques. De son côté, le code-barres ne peut en stocker qu’une douzaine. Ainsi, les QR codes augmentés peuvent contenir bien plus d’informations, à commencer par le numéro du lot ou encore la date de péremption des produits de consommation. Résultat, lorsqu’un produit fait l’objet d’un rappel, il sera beaucoup plus simple à identifier lors du passage en caisse. Mais les avantages des QR codes sur les codes-barres ne s’arrêtent pas là. En effet, le QR code peut aussi être lu par les particuliers, en plus des professionnels. Les consommateurs pourront donc scanner les QR code avec leur smartphone et avoir accès à toutes les informations sur le produit, grâce à un lien qui renverra vers le site internet de la marque. En fonction des décisions prises par les entreprises, les particuliers pourraient avoir accès à l’origine des produits, leur composition ou encore leur mode d’emploi et notice de montage pour les produits concernés.