Confinement: Somfy a bénéficié de l'effet "maison-refuge" au 1er trimestre

Le constructeur français de moteurs de volets roulants et de domotique Somfy a vu ses ventes bondir de près de 30% au 1er trimestre 2021, portées par un effet "maison-refuge" des consommateurs qui ont investi dans leur intérieur pendant le confinement.

De janvier à mars, les ventes de Somfy ont augmenté à 375,7 millions d'euros contre 291,3 millions d'euros l'an passé, soit une hausse de 29%, liée aussi à l'intégration dans le périmètre de la société Repar'stores, indique un communiqué diffusé mardi.

"Toutes les zones géographiques du monde ont clos le trimestre sur une hausse supérieure à 10%, à données comparables, et la plupart ont franchi, voire largement dépassé, le seuil des 20%" précise le communiqué.

"Somfy profite clairement de la tendance à investir dans la maison durant les périodes de confinement", a souligné un porte-parole.

Pour suivre cette croissance très forte, sur fonds de tensions sur les approvisionnements en composants électroniques, le groupe, qui possède 7 usines en Chine, Tunisie, Pologne, Italie, et France (deux sites en Haute-Savoie) a aussi annoncé un projet de modification de sa gouvernance, qui sera proposé lors de l'assemblée générale du 2 juin, et sera applicable le même jour s'il est voté.

Il prévoit de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

Le projet prévoit que Jean Guillaume Despature, actuel président du directoire et directeur-général du groupe, devienne président non exécutif du conseil d'administration, et que Pierre Ribeiro, actuel directeur financier et membre du directoire, soit directeur général de Somfy.

Michel Rollier, qui présidait le conseil de surveillance, deviendra, lui, vice-président non exécutif du conseil d'administration.

Somfy a également nommé une directrice générale déléguée Valérie Dixmier, en charge "des Hommes, de la Culture, et de l'Organisation".

La nouvelle organisation permettra de dissocier les fonctions de mise en place "de la stratégie du groupe" et celles de "suivi de la capacité à délivrer et à suivre cette croissance très forte", a indiqué le porte-parole.

Le groupe Somfy, société familiale fondée en 1969 dans la vallée de l'Arve a été racheté en 1984 par la famille Despature, qui possède aussi notamment la société textile Damart. Somfy employait quelque 6.000 salariés à fin 2020.

Les activités du groupe vont des moteurs de volets roulants aux dispositifs anti-intrusion, en passant par des thermostats connectés, alarmes, ou détecteurs de mouvements.

im/ak/zl