Confinement : les dépôts bancaires multipliés par plus de trois en mars

Le siège de la Banque de France à Paris. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Les ménages et les entreprises ont fortement augmenté leurs dépôts bancaires en mars en raison de l' impact économique des mesures de confinement liées à la pandémie du coronavirus, selon une étude publiée mercredi 29 avril par la Banque de France.

Les dépôts bancaires des ménages et entrepreneurs individuels se sont ainsi élevés à 19,6 milliards d'euros sur le mois de mars pour une moyenne mensuelle entre janvier 2017 et février 2020 de 5,9 milliards. Cela s'explique par une forte réduction de leurs dépenses en raison du confinement alors que les mesures de soutien comme le chômage partiel leur ont permis de maintenir l'essentiel de leurs revenus . Cela s'accompagne d'une forte chute des crédits qui affichent eux un solde négatif de 400 millions d'euros, se décomposant entre un solde positif de 1 milliard d'euros pour les crédits liés à l'habitat et négatif de 1,4 milliard pour les crédits à la consommation. La baisse pour les crédits habitation est toutefois forte puisque leur moyenne mensuelle de janvier 2017 à février 2020 s'élève à 5,6 milliards d'euros.

Du côté des entreprises non financières, le phénomène est le même avec une très forte hausse des dépôts bancaires sur le mois de mars à 40,6 milliards d'euros pour une moyenne mensuelle sur les trois années précédentes de 3,4 milliards. Cela s'accompagne toutefois d'une forte hausse des crédits qui ont eux aussi bondi à 34,2 milliards. Cette situation s'explique, selon les analystes de la BdF, par le fait que les entreprises ont sollicité des crédits de trésorerie de précaution dans le cadre des mesures d'urgence mises en place comme le prêt garanti par l'Etat (PGE). "Cette envolée conjointe des crédits et des dépôts des sociétés non financières peut s'expliquer par le mécanisme selon lequel 'les crédits font les dépôts'", souligne la Banque de France. Pour sécuriser leur trésorerie, les entreprises "ont largement emprunté en début de période, et la hausse de leurs dépôts représente dans une large mesure le décalage temporel entre la réception des fonds empruntés, et leurs prévisions de décaissements à venir". Mais les remboursements de prêts sont aussi très faibles, "ce qui laisse entendre que les entreprises et les banques se sont entendues sur des reports d'échéance", ont souligné les auteurs de cette étude mensuelle lors d'un point de presse téléphonique.