Confinement : les agents de la fonction publique pourront être contraints de poser des congés ou des RTT

Une ordonnance du ministère de l'Action et des Comptes publics signée mercredi 15 avril autorise les chefs de service à imposer des jours de RTT et de congés annuels aux fonctionnaires en télétravail ou en autorisation spéciale d'absence (ASA). Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'État sont tous concernés par cette mesure, à l'exception des enseignants et des agents hospitaliers.

Depuis fin mars, les salariés du privé peuvent être contraints par leurs employeurs de prendre leurs congés payés durant la période de confinement. Mais cette mesure concerne désormais les fonctionnaires et les agents contractuels de l'État. L'ordonnance du ministère de l'Action et des Comptes publics qui valide cette mesure a été signée mercredi 15 avril par le président de la République et publiée au Journal Officiel dès le lendemain. Pour justifier cette ordonnance, le ministère souligne qu'« une fois la crise passée », les fonctionnaires « auront un rôle important à jouer pour relancer l'activité » du pays, précise Capital.

10 jours de congés décomptés

Plusieurs cas de figure sont prévus par l'ordonnance. Les agents de l'État en autorisation spéciale d'absence (ASA) peuvent se voir imposer jusqu'à dix jours de congés : cinq jours de RTT entre le 16 mars et le 16 avril, et « cinq autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire ». Faute de jours de RTT, l'agent se verra décompter des congés annuels (six au maximum).

Les fonctionnaires en télétravail peuvent de leur côté être contraints de poser cinq jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il est impossible de refuser le dispositif, mais le chef de service a un délai d'un jour franc pour prévenir l'agent. Pour les fonctionnaires qui cumulent une activité sur place, télétravail et périodes d'ASA, le nombre de congés ou RTT sera proportionnel à la période d'activité, indique Capital.

Enseignants et agents hospitaliers exclus

Ce régime exceptionnel pourra être adopté au sein des collectivités locales (communes, départements, régions...). Charge à elles de fixer le nombre de jours de congés imposés « dans la limite du plafond fixé par l'ordonnance ». Toutefois, les enseignants et les agents de la fonction publique hospitalière ne sont pas concernés par cette mesure.