Conférence de financement des retraites : la CGT quitte les négociations

Invitée de Radio Classique mercredi, Catherine Perret, numéro 2 de la CGT, a estimé que le "compromis (n'était) pas possible" avec l'exécutif et a annoncé que le syndicat "n'avait plus rien à faire à cette conférence de financement des retraites".

(Photo d'illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'Assemblée nationale a commencé mardi 18 février l'examen des milliers d'amendements du controversé projet de réforme des retraites. Parallèlement, la "conférence de financement" , chargée de ramener à l'équilibre le système de retraite d'ici à 2027, a démarré ses travaux.

Cette "conférence", initialement suggérée par la CFDT, doit permettre aux partenaires sociaux de présenter des mesures alternatives à l'âge pivot , en dessous duquel il n'est pas possible de partir avec une retraite à taux plein, mais sans toucher au niveau des pensions ou au coût du travail. Les organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFDT, Unsa) et patronales (Medef, CPME, U2P, FNSEA) doivent participer à deux groupes de travail, le premier devant plancher sur les moyens de résorber à court terme, le déficit attendu à "12 milliards d'euros par an en 2027", le second portant sur le pilotage financier du futur système universel par points.

Mais l'unité aura été de courte durée. Mercredi, la CGT, fermemement opposée à cette réforme des retraites par un système à points, a claqué la porte . Invitée de Radio Classique, Catherine Perret, numéro 2 de la CGT, a estimé que le "compromis (n'était) pas possible" avec l'exécutif et a annoncé que le syndicat "n'avait plus rien à faire à cette conférence de financement des retraites".

"Le Medef et le gouvernement, c'est le même combat"

"La conférence de financement est morte mais ce n'est pas une surprise pour la CGT", a lancé Catherine Perret. "Dès le départ, le Premier ministre avait fixé comme objectif de ne pas augmenter les cotisations sociales, évidemment il ne restait qu'un paramètre : l'âge pivot", a-t-elle souligné.

La CGT s'inquiète par ailleurs du Medef. "Geoffroy Roux de Bézieux (le patron du Medef, ndlr) n'a pas cessé de dire qu'il voulait reculer l'âge de légal de la retraite à 65 ans et surtout économiser sur les prestations retraites. Ce qui m'alerte, c'est que le Medef et le gouvernement, c'est le même combat", a-t-elle dénoncé.

La CGT se réunira jeudi avec Force ouvrière, Solidaires et des syndicats étudiants pour une conférence alternative. La conférence de financement, elle, se poursuivra bien. "Bien sur qu'elle continuera", a réagi sur BFMTV le secrétaire d'État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. "Il n'y a pas que la CGT dans le paysage. Mais je regrette qu'un grand syndicat claque la porte à ce type de dialogue car elle a toute sa place. Ceux qui restent ont du travail."

Des séances de travail sont programmées les 10, 12, 24 et 25 mars, en vue d'une séance plénière début avril et avant remise d'un document final fin avril. Le Premier ministre Édouard Philippe a assuré que si la "conférence" débouchait sur un compromis, il "ferait siennes ces propositions".

Jusqu'à 113 milliards d'euros de déficit en 2030

Le projet de loi de réforme des retraites, en cours d'examen au Parlement, prévoit que le gouvernement prenne, dans les trois mois suivant le vote du texte, une ordonnance afin "d'atteindre l'équilibre financier" en 2027.

Selon des documents envoyés aux partenaires sociaux avant la réunion, consultés par l' AFP , si rien n'est fait, le déficit cumulé entre 2018 et 2030 pourrait atteindre 113 milliards d'euros. Ce calcul a été fait sur la base du rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR), rendu en novembre, qui avait estimé entre 7,9 milliards et 17,2 milliards d'euros le déficit du système de retraite en 2025.

En l'état actuel, la réforme des retraites qui est débattue n'a que peu d'impact sur le déficit projeté à horizon 2027, est-il précisé dans le document de travail remis aux syndicats.

À horizon 2030, l'impact du système universel par points entraînerait une hausse de 330 millions d'euros de dépenses, liées à l'amélioration des minima de pension et à des mesures sur la retraite progressive, et à un gain de 900 millions de recettes, dues essentiellement à la hausse des cotisations sociales pour certaines catégories.