Compteurs Linky. Une ville prend un arrêté pour interdire leur installation, la justice ordonne son annulation

Le tribunal administratif a ordonné à la commune de Chauconin-Neufmontiers d'annuler son arrêté pris en 2016 qui interdit l'installation des compteurs Linky.

C'est un coup dur pour le maire de Chauconin-Neufmontiers, Michel Bachmann, dans son combat contre les compteurs Linky. Le tribunal administratif demande à la municipalité d'annuler son arrêté pris en 2016 qui interdit l'installation de ces dispositifs dits intelligents, rapporte Actu.fr. « Selon le tribunal, la Ville ne serait pas compétente pour prendre cette décision », explique le maire au site d'actualité.

Deux mois pour retirer l'arrêté

Cette commune d'un peu plus de 3 000 habitants a désormais deux mois pour retirer son arrêté et ainsi autoriser l'installation des compteurs Linky sur son territoire. Mais le maire ne compte pas abandonner, alors qu'il a déjà réussi à sauver cette mesure plusieurs fois depuis 2016 : « Nous sommes en train d'examiner la situation avec notre avocat et l'équipe municipale pour décider des suites à donner à cette décision ».

La fronde contre Linky continue de se répandre en France, confortée par une récente mesure de la Cnil. Le gendarme français de la protection des données, a annoncé mardi 11 février avoir mis en demeure les groupes d'énergie EDF et Engie, leur donnant trois mois pour mettre en conformité la manière dont ils gèrent la collecte des informations personnelles des consommateurs par les compteurs communicants Linky.