Compteurs Linky : l'exposition aux ondes des Français reste faible d'après l'Agence nationale des fréquences

L'exposition des Français aux ondes électromagnétiques est comparable à 2018, voire légèrement en baisse, d'après une étude de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) menée en 2019. Les compteurs Linky n'auraient donc eu aucune incidence.

Le niveau d'exposition des Français aux ondes électromagnétiques en 2019 est stable voire en baisse par rapport à 2018, selon les résultats de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Ce qui signifie que l'installation de plusieurs milliers de compteurs Linky à travers le pays n'aurait eu aucun impact selon ces analyses relayées par BFM TV. Ces mesures effectuées dans des logements ou des lieux accessibles au public concernent 3020 points sur tout le territoire.

Loin des limites réglementaires

Selon le rapport du gendarme des fréquences, le niveau d'exposition médian était en 2019 de 0,38 V/m avec 90 % des mesures qui affichent des valeurs inférieures à 1,8 V/m. Des chiffres bien inférieurs aux limites réglementaires qui sont comprises entre 28 V/m et 87 V/m selon les fréquences utilisées.

Au palmarès des sources d'expositions les plus importantes, la téléphonie mobile est en tête devant les services de radiodiffusion (FM), les services HF et les connexions Wi-Fi. « Dans plus de 60 % des cas, la téléphonie mobile constitue la principale source d'exposition », indique ainsi l'ANFR. C'est encore plus vrai en milieu urbain. En milieu rural, cette domination est moins marquée (33 % des cas).

Un dispositif ouvert à tous

« En environnement intérieur, le Wi-Fi est le principal contributeur dans 12 % des cas », contre 54 % pour la téléphonie et 8 % pour la FM, peut-on lire dans le rapport.

Le dispositif national de mesure de l'exposition aux ondes électromagnétiques est gratuit et concerne les particuliers comme les collectivités locales. Malgré les craintes autour des compteurs Linky, « le nombre de mesures demandées auprès de l'ANFR dans le cadre de ce dispositif est comparable aux années précédentes », précise l'instance.