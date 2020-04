Comment se positionner sur le marché immobilier dans cette crise sanitaire

En cette période de ralentissement du marché immobilier Le Figaro Immobilier fait le point sur vos questions concernant votre projet à l'aide d'un expert.

Avec l'annonce du confinement les agences immobilières ont été contraintes de fermer leurs agences physiques mais surtout d'arrêter les visites d'appartement. Élément central d'un processus de vente et d'achat, cette période soulève beaucoup d'interrogations. Nous avons demandé à Laurent Vimont, président de Century 21 France, son avis. Voici les réponses à vos questions.

Si vous votre question ne figure pas dans la liste n'hésitez pas à vous rendre sur le Forum du Figaro Immobilier pour échanger.

? «La bulle est inévitable. Les prix immobiliers vont-ils chuter de plus de 20 % dans les grandes villes?»

Je sais que cette crise aura des conséquences sur les volumes de transactions annuels, en revanche bien malin celui qui aujourd'hui pourrait prédire ce qu'il va se passer sur les prix! Il faut accepter de reconnaître avec humilité que l'on ne peut pas lire dans l'avenir. Nous ne connaissons pas la durée de confinement ni les modalités de sortie de cette crise.

L'évolution des prix dépendra de plusieurs paramètres: la durée de confinement, l'accès au crédit ainsi que le niveau des taux d'intérêt, le temps de traitement des dossiers et le comportement des acheteurs. Est-ce qu'il y aura davantage de demandes de maisons après deux mois de confinement dans un appartement? Est-ce qu'au contraire la baisse de pouvoir d'achat va figer les transactions? Le télétravail rendra-t-il envisageable l'éloignement du centre-ville et favorisera-t-il durablement le travail à distance dans des logements offrant plus d'espace? En quelle proportion les divorces mais aussi les naissances et malheureusement les décès provoqueront des transactions? Le marché va sans doute évoluer mais il existe beaucoup trop d'inconnues dans cette équation pour savoir comment. Il est bien trop tôt pour le dire.

? «Est-il judicieux de vendre son bien immobilier étant donné la conjoncture actuelle?»

Le marché est en pause, les visites ne sont pas possibles pour éviter le risque de propagation du virus: ce n'est évidemment pas la bonne période pour vendre son logement. Il faut faire preuve de patience: le marché immobilier est totalement à l'arrêt -c'est un phénomène que nous ne connaissions pas- mais il repartira.

Quand et comment? Il faut avoir l'humilité de dire que l'on ne sait pas. Pas par ignorance s'agissant de quelque chose que l'on devrait connaître, mais dans une posture d'humilité face à une situation complètement inédite.»

? «On entend parler des visites virtuelles dans les agences. Comment ça fonctionne et comment savoir si une agence le propose?»

Les outils de visite virtuelle existent depuis longtemps. De nombreuses agences les proposent déjà, les reportages ayant été faits avant le confinement. Ces visites sont accessibles sur le site Internet de la marque mais elles restent virtuelles et personne n'a acheté un bien dans lequel il allait vivre sans le visiter physiquement auparavant.»

? «Faudra-t-il refaire mes diagnostics immobiliers après le confinement?»

Si vous avez signé un compromis de vente avant le confinement, un certain nombre de diagnostics risquent de «périmer». Ils devront alors être refaits et annexés à l'acte de vente définitif.

Les diagnostics concernés sont:

- Le constat de risque d'exposition au plomb (durée de validité: 1 an si le constat est positif, illimité si le constat est négatif)

- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (durée de validité: 3 ans s'il est positif, illimité s'il est négatif)

- L'état relatif à la présence de termites (durée de validité: 6 mois)

- L'état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité (durée de validité: 3 ans)

- Le diagnostic de performance énergétique (DPE) (durée de validité: 10 ans)

- L'état de l'installation d'assainissement non collectif (durée de validité: moins de 3 ans à la date de l'acte de vente).

Ce sera au vendeur de prendre à sa charge les frais dans la mesure où ils découlent de son obligation d'information.

Les autres diagnostics (Mérule & État des risques et pollutions) ne sont pas visés par les textes.

? «Je cherche à acheter à Bordeaux depuis environ un an. Je pense avoir bien saisi le marché et suis prête à me lancer MAIS est-ce une bonne stratégie d'acheter après le confinement ou vaut-il mieux attendre 6 mois de voir si le marché baisse?»

Seul l'avenir le dira. Si votre projet est mûr, si vous en avez les capacités financières et si vous trouvez un logement qui vous plaît vraiment, je vous conseillerai de sauter le pas puisque vous n'êtes pas dans une démarche spéculative mais de long terme. Acquérir un logement n'est pas un acte anodin qui se prend sur un coup de tête, c'est un projet de vie. Trouvez-le bien qui vous va vraiment bien, et foncez!

? «Nous devions contre visiter une maison qui nous a tapé dans l'œil pour juger des travaux avant de faire une offre mais la visite a été annulée à cause de la crise du coronavirus. J'ai peur que la maison nous passe sous le nez. Devons-nous signer une promesse d'achat dès maintenant?»

Si vous avez eu un coup de cœur pour la maison: n'hésitez pas. Vous pouvez signer une promesse de vente dès maintenant intégrant les protections habituelles (conditions suspensives de crédit, délai de rétractation SRU qui s'est allongé). Quels sont les points que vous vouliez revoir? Votre agent immobilier ou le propriétaire pourra éventuellement vous fournir davantage de photos pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée du montant à consacrer aux travaux.

? «Je suis investisseur locatif et je me pose la question du risque d'impayés de loyers dans les mois à venir et par ricochet de la baisse du prix des loyers. Peut-on mettre en place une GLI en cours de bail pour se prémunir?»

Pour le moment, nous n'observons pas de problème de recouvrement de loyers, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre en place une garantie de loyers impayés en cours de bail. En fonction de la compagnie d'assurances, celle-ci vous demandera de justifier du bon paiement du locataire sur une période couvrant en général 6 mois.

Plus généralement, les loyers ne pourront pas baisser en cours de bail. Ensuite, ce sera toujours la loi de l'offre et de la demande, et sur un marché de pénurie de biens locatifs, il y aura très peu de risques de baisse de loyers.