Comment rédiger une reconnaissance de dette ?

« J'aimerais prêter de l'argent à ma sœur. J'aimerais qu'elle me fasse une reconnaissance de dette, en cas de souci. Comment doit-elle faire ? » Fabrice, 64 ans, Toulouse Me Couzigou-Suhas, notaire à Paris, lui répond« Les bons comptes font les bons amis. Même s'il peut être délicat, dans un cercle familial ou amical, d'établir une reconnaissance de dette, elle permet de se faire rembourser l'argent prêté en cas de litige. Par ailleurs, si l'emprunteur décède avant le remboursement de sa dette, cette déclaration permettra de se faire rembourser par ses héritiers ; on dit que la dette est transmise aux héritiers qui doivent alors s'en acquitter.Attention ! Si la somme prêtée est supérieure à 1500 euros, l'écrit n'est plus seulement utile ; il est obligatoire pour apporter la preuve du prêt.Il y a deux façons d'établir cette reconnaissance de dette : soit par un document sous seing privé ou par un acte notarié. Dans les deux cas, il s'agit d'un écrit qui mentionne l'identité des parties, les conditions et la durée du remboursement, s'il est stipulé des intérêts, etc.Lorsqu'il est rédigé sous seing privé, le document doit impérativement comporter, de la main du débiteur, le montant en lettres et en chiffres de la somme empruntée. Enfin, si le montant du prêt est supérieur à 760 euros, il doit être enregistré dans un document Cerfa auprès de l'administration fiscale, qu'il soit assorti ou non d'intérêts. Dans tous les cas, si des intérêts sont versés, ils doivent être déclarés par le prêteur sur sa déclaration de revenus.S'il est rédigé par acte notarié, le notaire inscrira les conditions et les modalités du prêt dans l'acte et l'enregistrera. Le prêt notarié présente une supériorité importante sur l'acte sous seing privé. En effet, en cas de non-paiement par l'emprunteur, un huissier peut poursuivre le recouvrement de la dette, sans qu'il soit besoin ...