Comment recycler ses épluchures de fruits et légumes ?

Le mouvement zéro déchet se généralise dans les ménages. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le contenu d'une poubelle de cuisine peut s'avérer intéressant. Les épluchures de fruits et légumes qui s'y retrouvent immanquablement ont des bienfaits insoupçonnés qui en font moins des déchets que des incontournables en cuisine. En effet, elles peuvent être recyclées de bien des façons. Le but est une réduction considérable des déchets ménagers avec, en prime, de nouvelles découvertes culinaires impressionnantes à base d'épluchures.



Par habitude, les épluchures des fruits et légumes sont toujours jetées à la poubelle. Il s'agit d'une erreur que beaucoup de gens commettent. Pourtant, il s'avère que le potentiel culinaire de ces "déchets" est aussi considérable que celui de la chair du fruit ou légume en question. De ce fait, afin d'éviter le gaspillage, il est conseillé de conserver les pelures et les fanes pour expérimenter de nouvelles préparations en cuisine. Le résultat risque d'en surprendre plus d'un. Zoom sur les options disponibles.

Entreprise : tout savoir sur le hackathon / iStock.com - Artur

Des chips légères, croquantes et bio

Les épluchures sont les trésors insoupçonnés de la cuisine. Si les jeter n'est désormais plus une option, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, pourquoi ne pas manger les épluchures ? Certes, l'idée peut paraître saugrenue, mais une fois les résultats goûtés, le changement d'avis est quasi immédiat. Ainsi, après avoir épluché des pommes, des bananes ou encore des pommes de terre, les pelures peuvent être transformées en délicieuses chips croquantes et légères. Il suffit de bien les nettoyer, puis de les assaisonner avec un peu de cannelle, de sucre en poudre ou de sel, avant de les disposer sur une plaque et de les enfourner. Simple et rapide, cette préparation régale petits et grands. Autrement, les fanes de carottes, de navets et de radis peuvent également servir à préparer des veloutés et des potages.

Les épluchures, des alliés astucieux

Si les manger est la première idée qui vient à l'esprit dès lors qu'il s'agit de détourner les épluchures, ces dernières possèdent d'autres utilités non négligeables. En effet, certaines épluchures de légumes possèdent des bienfaits sanitaires insoupçonnés. C'est notamment le cas de la pelure d'oignon qui, en décoction, constitue un remède idéal pour soulager les rhumatismes. Les épluchures de pomme de terre sont pour leur part parfaites pour soulager les brûlures légères. Dans cette catégorie, le jus d'écorce de citron, aussi riche en bienfaits que le jus de citron classique, s'avère imparable contre les problèmes digestifs, sans oublier la capacité qu'a la peau de banane à faire disparaître les verrues.

Un parfum naturel pour la maison

En manque d'idées pour parfumer son intérieur ? Les épluchures de fruit pourraient bien être la réponse inattendue à cette question. Après avoir mangé des mandarines, plutôt que de jeter leurs pelures, pourquoi ne pas mettre à profit l'envoûtant parfum qu'elles dégagent ? Infusées dans une casserole, elles diffusent une odeur parfumée et assainissante dans la maison. D'ailleurs, la peau de mandarine peut aussi faire office de désodorisant naturel dans la salle de bain. Il suffit pour ce faire de les laisser sécher dans un petit sachet, puis de l'y suspendre.