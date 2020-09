Le monde a radicalement changé depuis l'avènement d'Internet. L'apparition des nouvelles technologies et des smartphones a instauré une nouvelle norme dans le quotidien de tous, celle du tout numérique. Que ce soit pour commander à manger, pour acheter des vêtements ou des produits de première nécessité, Internet se charge désormais de tout. Dans cet environnement en pleine évolution, le site Amazon a su se démarquer pour prendre son envol. L'empire de Jeff Bezos est, à l'heure actuelle, le leader mondial du marché en ligne et ne cesse de croître. Quels enjeux l'évolution effrénée d'Amazon représente-t-elle pour les boutiques physiques ?



Créé en 1994, le site de vente en ligne Amazon s'est rapidement approprié le marché à sa façon. Offrant des services exclusivement en ligne, incluant un énorme catalogue de produits et des livraisons rapides, Amazon a su séduire des millions de clients qui lui sont désormais fidèles. Revers de la médaille, les points de vente physique, qui nécessitent le déplacement des consommateurs, sont de plus en plus négligés. Certains magasins sont même contraints de fermer boutique. L'expansion du marché en ligne et d'Amazon en est-elle l'unique responsable ? Décryptage.

Comment la croissance d'Amazon impacte les magasins physiques ? / Istock.com - jetcityimage

Amazon, l'indétrônable leader du retail

Le monde change et, avec lui, les habitudes ainsi que les comportements des consommateurs. En l'espace de quelques années, le marché en ligne s'est considérablement développé, au point de devenir la nouvelle norme de consommation de produits. Désormais, quelques clics suffisent pour se faire livrer une marchandise quelconque devant sa porte. Dans ce domaine, Amazon se démarque en proposant la meilleure expérience client. Membre du puissant GAFA, cet empire numérique est devenu l'incontournable référence de l'e-commerce. Avec une centaine de millions de clients au compteur, le site de vente ne cesse d'innover en proposant des services de plus en plus haut de gamme à ses fidèles.

La place des magasins physiques face à la suprématie d'Amazon

Quoique souvent perçue ainsi, la suprématie d'Amazon ne représente pas forcément une menace insurmontable pour les boutiques physiques. Certes, l'évolution fulgurante de l'e-commerce fait de l'ombre aux achats directs en boutique. Néanmoins, le plaisir de faire la tournée des magasins demeure inégalable, sensation que le shopping sur Instagram ou Amazon est loin de pouvoir combler. En effet, en dépit des services de qualité qu'offre Amazon à ses consommateurs (Amazon Prime, Amazon Pantry), rien n'équivaut, jusque-là, les traditionnelles virées shopping au centre commercial.

Un modèle d'excellence pour la concurrence

Par son excellence et sa grande puissance, Amazon constitue un bon modèle à suivre pour les magasins physiques. Au-delà de la menace que peut représenter ce leader de l'e-commerce, son dévouement à placer l'expérience client au-dessus de tout est un parfait modèle à suivre. Avec des services tels que le shopping par commande vocale, Amazon est en constante recherche d'innovation pour fidéliser ses millions de consommateurs. De même, pour survivre dans ce monde évolutif, les magasins physiques sont poussés à se surpasser afin de se démarquer au mieux de leurs concurrents.