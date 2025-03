Comment faire une culture en terrasse ?

Vous avez un jardin en pente et souhaitez tout de même cultiver des fruits et légumes ou faire des plantations ? Optez pour une culture en terrasse qui permet de transformer un terrain difficile en un jardin productif. Comment réaliser la culture en terrasse ?

La culture en terrasse est une technique, inspirée des méthodes agricoles anciennes. Elle permet non seulement d’optimiser l’espace, mais aussi de lutter contre l’érosion du sol et de favoriser la rétention d’eau. Que ce soit pour un potager , un jardin d’ornement ou un verger , aménager des terrasses dans votre jardin offre de nombreux avantages. Découvrez comment transformer votre terrain en pente en un véritable atout pour vos cultures.

Qu’est-ce que la culture en terrasse ?

L’aménagement de terrasses s’inspire de techniques ancestrales, comme les restanques provençales. Il est particulièrement utile pour exploiter les pentes des collines ou des montagnes qui, autrement, seraient trop abruptes pour être cultivées. Il se base sur la création d’une série de plateformes planes, disposées généralement en escalier, pour permettre la culture sur des sols inclinés.

En réduisant la pente, les terrasses limitent le ruissellement de l’eau et aident à retenir l’humidité nécessaire pour l’irrigation. Ce système préserve ainsi le sol tout en favorisant une meilleure gestion de l’eau. Les terrasses sont soutenues par des murs de pierres sèches ou des levées de terre. Ces murs, en plus de maintenir le terrain, accumulent la chaleur du soleil pendant la journée, qu’ils restituent durant la nuit. Cela peut créer un microclimat favorable à la croissance des plantes, notamment dans les régions montagneuses ou fraîches.

En fonction de l’inclinaison de votre terrain, vous pouvez aménager vous-même vos terrasses, mais si la pente est trop forte, il est préférable de faire appel à un professionnel. Une fois les terrasses réalisées, vous pourrez y planter des arbres fruitiers , des vignes , des arbustes ou même cultiver un potager avec des légumes ( tomates , concombre, carottes, haricots, courgettes, etc.) des fruits (fraisiers) ou encore des herbes aromatiques (ail, persil, thym , ciboulette).

Les avantages de l’agriculture en terrasses

L’agriculture en terrasses, les restanques ou encore les aménagements en espaliers sont des techniques de culture anciennes. Quels sont leurs avantages pour les jardiniers et les agriculteurs ?

- La culture en terrasse permet d’exploiter les terrains en pente et de transformer des surfaces difficiles en espaces cultivables. Ainsi, vous optimisez l’espace disponible dans votre jardin potager et vous gagnez des zones planes adaptées à la culture.

- Elle facilite le travail dans des zones pentues . Les pentes raides rendent l’accès difficile et le travail épuisant, mais avec des terrasses, vous pouvez cultiver à plat, en toute sécurité.

- Cette technique permet de retenir la terre et l’eau , éléments essentiels pour la croissance des plantations. En pente , la terre se dégrade rapidement et l’eau s’évacue, ce qui rend la culture difficile. Les terrasses évitent ce phénomène de ruissellement, et préservent la qualité du sol et des nutriments pour créer un environnement fertile pour vos plants.

- Les terrasses profitent d’un ensoleillement optimal . Exposées au soleil, elles permettent de cultiver des plantes exigeantes, comme la vigne ou les abricotiers , qui bénéficient de la chaleur accumulée par les pierres. La restitution de cette chaleur durant la nuit favorise une récolte plus abondante et une bonne fructification.

- Vous créez un jardin esthétique. L’agriculture en terrasses offre une vue dégagée sur les alentours. Les jardins en espaliers ajoutent du caractère à votre extérieur, tout en étant fonctionnels.

Les inconvénients de l’agriculture en terrasses

Malgré ses nombreux avantages, l’agriculture en terrasses présente aussi plusieurs inconvénients que vous devez prendre en compte avant de vous lancer.

Le principal frein est le coût élevé de sa mise en place . La construction des terrasses demande une quantité importante de main-d’œuvre et de matériaux. Elles doivent être réalisées de manière solide pour supporter la pression de la terre et retenir l’eau efficacement, ce qui implique souvent des murs de soutènement en pierre ou en terre. Ce processus est long et coûteux, et nécessite des compétences spécifiques.

Une fois installées, les terrasses demandent également un entretien régulier . Si celui-ci est négligé, elles peuvent devenir source de problèmes importants, comme l’érosion du sol ou la formation de ravins.

Un autre inconvénient est la saturation du sol en eau , notamment après de fortes pluies. Les terrasses, en retenant l’eau, peuvent provoquer une accumulation excessive qui empêche le sol d’absorber l’humidité correctement. Cela peut entraîner un débordement, causer des glissements de terrain et nuire aux racines de certaines plantes, entraînant leur pourrissement. Le ruissellement excessif peut aussi déstabiliser les terrasses elles-mêmes, accentuant les risques d’érosion.

La culture en terrasses peut enfin impacter la biodiversité . Lorsqu’elles sont cultivées en monoculture, les terrasses peuvent perturber les équilibres écologiques locaux. La réduction de la diversité des cultures a un effet négatif sur les cycles de l’énergie et des nutriments dans le sol, ce qui peut nuire à la fertilité à long terme. Veillez à varier vos plantations et pensez à la permaculture .

Comment réaliser la culture en terrasse ?

Réaliser une culture en terrasse nécessite un aménagement spécifique pour garantir son efficacité et sa durabilité. Vous devez :

Choisir les bons dispositifs de soutènement : pour maintenir la terre en place, vous pouvez utiliser différents types de bordures , selon la pente de votre terrain. Si la déclivité est modérée, un simple talus herbeux ou en perré suffira. En revanche, pour les pentes plus raides, il vaut mieux construire des murs de soutènement en pierres sèches pour obtenir des planches plus étroites et mieux retenir la terre. Terrasser le terrain : le terrassement est une étape délicate qui peut être effectuée à l’aide de machines si la pente est inférieure à 15 %. Si la pente est plus importante, faites appel à un professionnel. Commencez par le haut du terrain et réalisez des terrasses successives en descendant la pente, en répartissant la terre enlevée vers le bas. Chaque terrasse doit avoir une légère pente pour permettre l’écoulement de l’eau. Construire des murs de soutènement et installer des drains : pour garantir la stabilité des terrasses, utilisez des murets de pierres sèches ou des traverses de chemin de fer verticales. Placez des drains (graviers ou autres gravats) derrière les murs de soutènement pour favoriser l’évacuation de l’eau et éviter la saturation du sol. Prévoyez aussi des petites ouvertures dans les murs pour assurer l’écoulement de l’eau, appelées barbacanes. Apporter de la terre végétale : une fois les terrasses formées, l’ajout de terre végétale ou de terreau permettra d’améliorer la qualité du sol. Utilisez les engins de terrassement pour distribuer la terre sur chaque terrasse. Enrichissez chaque terrasse avec du compost ou de l’ engrais organique pour garantir la fertilité. Aménager les accès et les plantations : enfin, créez des chemins d’accès ou des escaliers pour circuler entre les terrasses. Une fois cette étape terminée, vous pouvez commencer vos plantations (des plantes, des légumes, des arbres fruitiers ).

L’aménagement en terrasses vous permettra d’optimiser votre terrain en pente et d’en faire un espace cultivable agréable à entretenir. Assurez-vous toutefois de bien respecter chaque étape pour garantir la pérennité de votre jardin en terrasse.