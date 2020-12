Avec le télétravail, avoir un bureau à la maison est devenu une nécessité. Ce changement radical de style de vie est l'une des nombreuses conséquences induites par la crise sanitaire. Toutefois, tel qu'ont dû constater la plupart, le home office n'est pas une pratique évidente à appréhender. Ce nouveau quotidien demande du temps pour s'adapter à un nouveau rythme. Bien décorer son espace de travail à la maison fait partie de ces détails qui permettent de maintenir la motivation au quotidien.



Que ce soit à la maison ou au bureau, bien décorer son espace de travail est une façon imparable d'influencer positivement humeur et productivité. Cette règle est particulièrement valable pour les bureaux à la maison, devenus courants avec la généralisation du télétravail. Pour rester un maximum productif dans cet environnement plein de distractions, aménager un espace dédié au travail est un must. Ensuite, adepte de la décoration ou pas, il est important de rendre les heures de télétravail plus joviales et moins stressantes. Zoom sur les différentes façons de s'y prendre.

Comment décorer son bureau à la maison ? / Istock.com - Amax Photo

Premier détail non négligeable, le choix de l'assise

Passer huit heures par jour à travailler, que ce soit au bureau ou à la maison, impose d'avoir une assise confortable pour être à l'aise et ne pas se lasser. Parmi les éléments indispensables qu'il faut penser à prendre pour un petit bureau professionnel à la maison, le siège est à choisir avec minutie. En plus d'être un accessoire de déco, il joue un rôle primordial dans la productivité. Ainsi, outre sa couleur et son style, il importe d'opter pour une assise faite dans une matière confortable et au design ergonomique. En effet, un mauvais siège peut rapidement s'avérer handicapant de bien des façons. Heureusement, ce ne sont pas les modèles de chaises de bureau qui manquent sur le marché.

Opter pour une ambiance épurée et minimaliste

Un bureau bien décoré est motivant. Ainsi, même s'il s'agit d'un espace de travail temporaire, monté à la va-vite dans un coin de la maison, cela ne signifie en rien qu'il ne faut pas le décorer. Pour ce faire, nul besoin d'imaginer un style trop poussé. Un esprit minimaliste devrait amplement suffire à embellir un home office, la nouvelle tendance du moment. D'ailleurs, un aménagement simple et épuré évite le désordre sur l'espace de travail. Par ailleurs, un bureau trop chargé ne fera qu'embrouiller davantage son usager. Le minimalisme est donc de mise avec, pourquoi pas, des petites plantes bien-être pour accentuer le côté zen de l'espace.

Faire le plein de rangements et de gadgets plaisants

Pour décorer le bureau à la maison, il faut à la fois penser "design" et "pratique". À la fois utiles et décoratifs, les rangements sont vitaux pour un espace bureau à la maison. En effet, il est hors de question que toute la paperasse traîne sur le bureau. Pour ce faire, disposer une étagère ou de jolies boîtes de rangement à proximité est une bonne idée à considérer. Enfin, outre les équipements indispensables au télétravail, il ne faut pas oublier d'apporter une petite touche personnelle en intégrant de petits gadgets et accessoires qui ne manqueront pas de faire sourire.