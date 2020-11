Le commerce en ligne est un domaine plus que lucratif dans le contexte actuel. Si commander sur Internet faisait déjà partie des habitudes de consommation d'un certain nombre de personnes, le confinement n'a fait qu'ancrer davantage cette pratique au quotidien. Quand les achats en ligne sont mentionnés, beaucoup ont tendance à penser directement à la plateforme Amazon. Fort de son succès mondial, ce leader du e-commerce est en effet incontournable. Les autres acteurs du marché se retrouvent forcément dans son ombre.



Commander et acheter sur Internet sont des pratiques qui se voient facilitées chaque jour. Une plateforme en particulier bénéficie de tous les profits : le géant Amazon. Derrière elle, les autres sites de commerce en ligne peinent à se faire une place sur le marché alors qu'ils proposent des services tous aussi intéressants. Zoom sur les autres plateformes d'e-commerce à considérer.

Comment commander en ligne en évitant les grosses plateformes d'e-commerce ? / IStock.com - Blue Planet Studio

Privilégier les sites des magasins indépendants

La tentation de se rendre sur Amazon où il est possible de trouver de tout sans difficulté est grande quand il est question d'acheter en ligne. Avec notamment 28 millions de visiteurs français tous les mois, ce leader du e-commerce connait une croissance considérable, faisant de l'ombre aux magasins physiques et aux autres acteurs du marché en ligne. Pour ceux qui souhaitent découvrir d'autres adresses, un choix varié est accessible sur le web. Par exemple, une meilleure façon de soutenir les producteurs et les marques à la source serait de commander directement sur leur site internet sans passer par des marketplaces. À l'heure actuelle, la plupart des magasins spécialisés, que ce soit de mode, de jouet ou de high-tech, possèdent leur propre site de vente. Il est alors possible de se faire livrer directement ou encore d'opter pour le "Click and collect" afin de récupérer la commande au comptoir de la boutique.

Se tourner vers les solutions locales

Les géants du e-commerce accaparent toute la lumière des projecteurs. Ainsi, les petites plateformes passent complètement inaperçues. Pourtant, en matière d'e-commerce, les acteurs locaux ne manquent pas. C'est notamment le cas de Véando, une petite plateforme morbihannaise qui mise sur le commerce de proximité, mais en ligne ! Elle accompagne les commerçants, qui peuvent chatter en vidéo avec les clients, dans la vente à distance. De même, plutôt que de faire appel à Amazon Pantry, le service de livraison de courses d'Amazon, l'entreprise rennaise, soutient les producteurs locaux en mettant à leur disposition une plateforme de commerce en ligne. Bien sûr, il ne s'agit pas de la seule solution qui existe.

Les autres grands sites d'e-commerce

Le succès incontestable d'Amazon a fait de ce dernier une référence en matière d'e-commerce. Ainsi, il paraît presque normal de penser spontanément à sa plateforme au moment d'acheter quelque chose sur Internet. Pourtant, il ne s'agit pas du seul grand acteur d'e-commerce sur le marché français. En effet, la Fnac, La Redoute, Cdiscount, Rakuten ou encore E.Leclerc sont autant de solutions pour les achats en ligne. Même le réseau social Instagram a intégré l'e-commerce sur sa plateforme afin de permettre aux utilisateurs de faire les boutiques sans quitter l'application.