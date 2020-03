Comment Christian Estrosi compte redynamiser l'ouest niçois

EN IMAGES - Sur les quelque 10.000 hectares de la plaine du Var, un gigantesque projet d'aménagement immobilier prend forme.

C'est un vaste bout du territoire niçois qui va bientôt pouvoir respirer. Sur les quelque 10.000 hectares de la plaine du Var, située à l'ouest de Nice, sortira de terre le projet ÉcoVallée. Cette ancienne plaine agricole va laisser place à un quartier d'affaires international (Grand Arénas), une technopole urbaine et un centre-ville. «L'aire urbaine a besoin de changer de dimension. Nous avons oublié, pendant des décennies, certains fondamentaux: qualité de vie, nature et innovation. Notre architecture était trop standardisée et notre modèle économique s'essoufflait», analyse Olivier Sassi, directeur général de l'Établissement public d'aménagement (EPA) ÉcoVallée.

Ce gigantesque aménagement a pour but de redynamiser une ville, et plus largement une métropole, trop dépendante de son tourisme. «Avec ce projet, Nice peut enfin devenir une véritable terre industrielle et afficher un deuxième secteur d'activité fort», explique Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole. «Notre urbanisme sera plus responsable, affirme au Figaro Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole. Un hectare construit dans l'Ecovallée équivaut à 19 ha de zones pavillonnaires qui auraient grignoté nos collines et coûté cher en équipements et réseaux.»

Éco-Vallée doit permettre de développer à l'ouest de Nice un nouveau bassin d'emplois avec l'objectif de créer, à terme, 30.000 emplois (industrie, commerces, services, recherche, environnement...) et 30.000 logements, dont 35% de HLM. Pour cela, les pouvoirs publics ont engagé 90 millions d'euros (30 millions par l'État, 30 millions par Nice et la métropole, 15 millions par le département et 15 millions par la région) et les investisseurs privés, 3 milliards d'euros. À ce jour, 900 millions d'euros ont déjà été engagés en dix ans, date à laquelle l'opération a été lancée.

Deux nouveaux quartiers doivent émerger. Le premier, Grand Arénas, est un quartier d'affaires qui s'étend sur 49 hectares. À terme, 370.000 m² de bureaux, 175.000 m² de logements ou encore 115.000 m² d'hôtellerie et 90.000 m² d'équipements doivent sortir de terre. Le tramway existe déjà en bas de la plaine du Var. Il sera ensuite temps de raccorder tous les transports en commun. Ainsi, une gare multimodale est prévue pour 2021. «Tous les moyens de transport - gare ferroviaire, gare routière, tram et aéroport - se connecteront dans un rayon d'une centaine de mètres, explique Olivier Sassi. Le centre-ville sera accessible en moins de 20 minutes depuis Grand Arenas ou Nice Méridia.»

Le second quartier, NiceMéridia (24 hectares), est dédié, quant à lui, à la recherche. Université, chercheurs, entreprises et logements cohabiteront. Au total, ce sont 26.000 m² de bureaux, 26.400 m² dédiés à la recherche et à l'enseignement et 24.600 m² de logements qui seront livrés. «Un campus de l'apprentissage avec 2000 apprentis et une place méditerranéenne avec des commerces seront créés. Le noyau dur est déjà livré. La place centrale le sera d'ici 2-3 ans», précise Olivier Sassi. Le long du tramway, culminera à 35 mètres de haut (9 étages) un immeuble de bureaux en structure bois (voir diaporama).

Un peu plus loin verra le jour un immeuble imaginé par Jean Nouvel. Chaque appartement, mis en vente 3700 euros le m² (TTC) (contre 5600 euros sur le territoire), disposera d'une terrasse de 15 m² (voir diaporama). «Ce nouveau centre-ville est bordé par un grand parc paysager et de loisirs de 30 hectares. Ajoutez à cela une nouvelle coulée verte en centre-ville (après la Promenade du Paillon, NDLR) qui sera le poumon vert de l'ouest», souligne Christian Estrosi. De quoi séduire des familles plutôt attirées, à l'heure actuelle, par le Sud-Ouest de la France.