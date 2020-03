Conserver les aliments est devenu une habitude. Cette solution permet de mettre de côté des provisions à consommer plus tard ou d'avoir toujours quelque chose à manger chez soi en cas d'imprévu. Les congélateurs et réfrigérateurs, des inventions pratiques pour l'Homme, ont permis de faciliter ce procédé de conservation. En dépit de l'énergie qu'ils consomment, les congélateurs peuvent conserver certains aliments jusqu'à un an à une température inférieure à -18 °C. Néanmoins, pour une congélation réussie, certaines règles sont à respecter.



Fruits, légumes, viandes et poissons, tous peuvent passer par la congélation. La basse température ralentit la prolifération bactérienne sur les aliments, d'où leur longue durée de conservation. Toutefois, cette pratique doit suivre quelques règles cruciales afin de limiter les risques et les pertes de nutriments. Zoom sur les meilleures astuces.

Comment bien congeler ses aliments ? / Istock.com - hedgehog94

La préparation des aliments

Chaque aliment requiert un traitement spécifique avant d'être congelé pour éviter tout risque d'intoxications. Il est avant tout conseillé de congeler les produits aussi frais que possible. Ainsi, les légumes frais doivent être lavés et blanchis à l'eau bouillante afin de conserver une bonne partie de leurs vitamines, mais aussi leur saveur et leur texture. Quant aux fruits, les passer sous un filet d'eau suffit avant de les essuyer. Ceux qui présentent des signes de maladies ne doivent pas entrer dans le congélateur, au risque d'infecter les autres. Côté viande, il suffit de les dégraisser tandis que le poisson doit être vidé et nettoyé. Par ailleurs, les plats cuisinés peuvent aussi être congelés, de préférence par petites portions. Par contre, les restes de repas ayant dépassé 2 h ne sont plus conservables au congélateur.

Le type de contenant à choisir

La congélation des aliments ne se fait pas n'importe comment. Le choix du contenant est un critère déterminant. Toujours par égard pour l'environnement et afin de réduire les déchets de la cuisine, il est conseillé d'opter pour des contenants réutilisables. De plus, les bocaux, boites et sacs de congélation sont à fermer hermétiquement une fois sous vide. En effet, la présence d'air risque de déshydrater les aliments. Quant aux bocaux en verre, il est préférable d'en prendre des grands. En effet, comme la congélation augmente le volume des aliments, un petit contenant est susceptible d'exploser. Il est ainsi nécessaire de choisir des bocaux suffisamment grands pour éviter tout incident. Pour la viande, un sac en plastique fera l'affaire.

Des durées de conservation à respecter

La congélation n'est pas éternelle. Elle vise simplement à mettre un produit de côté pour plus tard. Ainsi, il est essentiel de respecter la durée de conservation de chaque aliment. Si les viandes et les poissons peuvent rester congelés de 8 à 24 mois, les plats cuisinés ne tiennent que 3 mois maximum. Quant aux pâtisseries, elles survivent entre 1 à 2 ans au congélateur. En outre, la congélation des fruits et légumes ne doit pas dépasser les 10 mois, au risque de devenir immangeables. L'astuce pour contrôler la durée de congélation de chaque produit est de les étiqueter clairement, en inscrivant dessus la date de mise au congélateur. Autrement, la lacto-fermentation constitue aussi une méthode de conservation efficace.