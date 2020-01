Comment acheter un bien en commun sans embrouilles ?

« Nous sommes un couple avec un enfant et souhaitons acheter une résidence secondaire à la mer avec un autre couple. Nous nous interrogeons sur ce qui se passera si un des couples divorce ou si l'un de nous souhaite revendre. Pour éviter de futurs ennuis, quelle formule conseilleriez-vous ? », nous demande Julie, de Rouen (Seine-Maritime).Me Boris Vienne, notaire en Haute-Garonne, spécialiste de l'immobilier, lui répond :« Avant toute chose, et au risque de passer pour un rabat-joie, je pense que ce genre de projets est très compliqué : passée l'euphorie du début, il y a forcément un jour ou l'autre une dispute ou un divorce, et il peut alors être complexe pour l'un des acquéreurs de se retirer du jeu.Si ce projet vous tient néanmoins à cœur, que ce soit avec de la famille ou entre amis, trois formules s'offrent à vous. La première est la plus simple, mais nécessite d'acquérir un bien dans lequel il existe déjà des appartements séparés ou qui, après travaux, pourra proposer des appartements séparés. Il suffit alors de créer une copropriété, d'abord, en créant des lots (listés dans l'état descriptif de division), ensuite, en décidant ensemble d'un règlement de copropriété, qui déterminera les droits et devoirs de chacun. En cas de rupture, celui qui veut partir pourra revendre son lot. Sachez néanmoins que ce type de bien est plutôt rare à trouver.Si le bien en commun ne peut pas être divisé, vous avez deux options, selon que votre priorité est de protéger avant tout les individus ou le bien. Pour protéger les individus, le mieux est d'acheter en commun en indivision. Si vous êtes quatre à acheter, chacun achète au prorata de son apport, ce qui garantit une équité de départ. Si, plus tard, l'un des quatre souhaite partir, le plus simple est que les trois autres lui rachètent ce qu'il possède. Plus ardu : si les trois propriétaires restants ne peuvent ou ne veulent pas racheter, sachant ...