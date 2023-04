Clément Beaune préfère le bruit des débats à celui des casseroles

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a dit vendredi préférer le débat aux casseroles, jugeant nécessaire de "garder le contact" avec les salariés, et plus généralement les Français.

"Je préfère le bruit du débat, même rugueux, au bruit des casseroles", a-t-il déclaré devant des journalistes, lors d'une discrète visite à la Gare Montparnasse, à Paris, où il était venu "vérifier comme ministre des Transports que les choses se passent bien" en ce début de weekend prolongé, et de chassé-croisé de vacances scolaires.

"On doit aller au contact", a-t-il insisté.

M. Beaune a été accueilli poliment, sinon froidement, par les cheminots et voyageurs.

Seul incident: trois conducteurs se sont levés à son arrivée, refusant de lui serrer la main. On a ensuite entendu des casseroles pendant quelques secondes avant qu'une porte ne soit discrètement fermée.

Le ministre s'est en particulier entretenu avec une contrôleuse lui racontant comment son métier était épuisant, "toute une vie à être privée de ses enfants", avec des horaires décalés et des nuits passées loin de chez elle, et se demandant si elle pourrait travailler davantage, à plus de 50 ans.

M. Beaune lui parlant de reconversion, elle lui a demandé où. "Il n'y a plus d'humains en gare", a-t-elle regretté.

"Il y a des questions qui se posent et qui dépassent souvent la question des retraites", a souligné le ministre, citant la fatigue, la pénibilité, les reconversions en fin de carrière, la présence humaine, ou par exemple "comment on fait pour avoir des horaires de travail qui ne sont pas les mêmes quand on a 55 ans et quand on a 30 ans".

Il a rappelé avoir demandé au PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou "un travail social, des discussions" sur ces questions. "J'espère que les syndicats y participeront le plus vite possible", a-t-il ajouté.

"J'ai entendu des choses qui étaient parfois des critiques ou des reproches, mais qui étaient du débat", a jugé le ministre, qui veut absolument "garder le contact".