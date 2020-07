Chute sans précédent du marché français des bureaux au deuxième trimestre

Le marché français des bureaux a connu une chute sans précédent au deuxième trimestre 2020, soit le gros de la période de confinement face au coronavirus, montre mardi l'indicateur trimestriel de référence.

Entre avril et juin, il y a eu environ deux tiers (-65%) de bureaux loués en moins en région parisienne par rapport à un an plus tôt, selon le bilan Immostat. Cette évolution s'entend en superficie totale, celle-ci s'établissant à 197.500 mètres carrés.

Ce bilan, effectué par plusieurs gros spécialistes du secteur, concerne seulement l'Ile-de-France, mais c'est là que se concentre le gros du marché français.

"Le marché locatif francilien enregistre le pire trimestre de son histoire", a résumé dans un communiqué le cabinet JLL, l'un des membres d'Immostat. "C'est un résultat sans surprise dans le contexte actuel où l'ensemble de l'économie nationale a été mise à l'arrêt pendant près de 2 mois et demi".

Le deuxième trimestre correspond en effet largement à la période de confinement - de mi-mars à début mai - décrétée contre la propagation du coronavirus.

"Le confinement a marqué un coup d'arrêt aux mouvements des entreprises", a souligné Marie-Laure Leclercq De Sousa, une experte de JLL. "Il faudra probablement attendre septembre (...) pour voir les demandes être réactivées. La question est de savoir si ces projets se transformeront dès le second semestre 2020 ou en 2021".

Un autre chiffre témoigne du coup d'arrêt du marché, celui de l'argent recueilli auprès des investisseurs. A quatre milliards d'euros investis en immobilier d'entreprise sur toute la France, il recule de 58% au deuxième trimestre.

"Outre les difficultés techniques liées au confinement, le marché de l'investissement a (...) souffert d'un accès extrêmement sélectif au financement", a remarqué dans une note le cabinet CBRE, autre membre d'Immostat, jugeant néanmoins "solides" les bases du secteur.

