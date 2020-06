Chômage partiel : 850 suspicions de fraude sur 3.000 contrôles

En cas de fraude avérée, les sanctions pénales vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. Les sanctions administratives prévoient le remboursement des aides et l'exclusion du bénéfice des aides jusqu'à 5 ans.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud, le 24 juin 2020 à l'Élysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, 7,2 millions de Français ont été en chômage partiel un ou plusieurs jours par semaine en mars, 8,7 millions en avril et 7,8 millions en mai, selon le ministère du Travail. Un dispositif pris en charge à 100% par l'État jusqu'au 1er juin, puis à 85%, permettant ainsi aux salariés concernés de bénéficier d'une garantie de 84% du salaire net (100% au niveau du Smic).

Face à l'urgence de la crise, les délais d'instruction des demandes d'activité partielle ont été considérablement réduits à 48 heures pour assurer la trésorerie des entreprises. Mais "compte tenu de l'importance du soutien financier apporté par les pouvoirs publics" aux entreprises, le gouvernement avait rapidement prévenu que des contrôles seraient effectués pour détecter les fraudes ou les erreurs.

"Depuis le 22 mai, 12.000 (contrôles, ndlr) sont en cours, dont 400 déclenchés à la suite de signalements d'organisations syndicales ou encore de salariés . Nous menons aussi des contrôles aléatoires. À ce jour, 3.000 dossiers sont clôturés", a indiqué lundi 29 juin la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, à Challenges.

Quatre procédures pénales

Sur ces 3.000 dossiers, "1.600 sont tout à fait corrects", "environ 600 ont conduit à des régularisations en faveur ou en défaveur de l'entreprise" et "nous avons recensé environ 850 suspicions de fraudes qui ont débouché sur des investigations plus poussées" , a détaillé la ministre.

"Nous avons même enclenché quatre procédures pénales pour escroquerie", a-t-elle ajouté, citant, "dans les Hauts-de-France, un chef d'entreprise qui a créé cinq sociétés pour 67 salariés, mais aucun d'entre eux n'est déclaré ou n'a payé des cotisations sociales".

"L'objectif est de réaliser 50.000 contrôles d'ici la fin de l'été", a rappelé la ministre.

Jusqu'à 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende

Les inspecteurs du travail et les Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) sont chargés de traquer les demandes de remboursement intentionnellement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés, l'absence de lien entre chômage partiel et coronavirus, les emplois fictifs pour toucher plus d'aides ou encore le télétravail pendant la période chômée.

Les Direccte doivent "distinguer entre les entreprises qui, de bonne foi, ont fait des erreurs lorsqu'elles ont renseigné leurs demandes d'indemnisation, et celles qui ont fraudé", avait prévenu le mois dernier le ministère du Travail. Dans le premier cas, il est demandé "d'engager un dialogue avec l'entreprise en vue d'une régularisation à l'amiable" et "la situation financière de l'entreprise sera prise en compte dans les modalités de remboursement".

Dans les cas de fraudes avérés, des sanctions pénales, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amendes, et administratives, remboursement des aides et exclusion du bénéfice des aides jusqu'à 5 ans, pourront être prononcées.