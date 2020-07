Chômage, gaz, tabac... Ce qui change au 1er juillet

L'augmentation des salaires journaliers de référence concerne quant à elle seulement les allocataires indemnisés depuis plus de 6 mois, soit environ 2,4 millions de personnes. Pour environ 470.000 allocataires, seule la revalorisation de la partie fixe s'applique.

Comme chaque premier jour du mois, plusieurs nouvelles mesures entrent en vigueur, impactant notamment le portefeuille des Français. On fait le point.

o Revalorisation des allocations chômage

Les allocations chômage seront revalorisées de 0,4% au 1er juillet. Cette revalorisation, qui succède à une hausse déjà limitée à 0,7% en 2019, concerne 92% des demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage au 1er juillet, soit environ 3 millions de personnes. Le coût pour le deuxième semestre 2020 et l'année 2021 est de 130 millions d'euros selon l'Unédic.

L'allocation minimale passe ainsi à 29,38 euros par jour, contre 29,26 euros actuellement . La partie fixe de l'allocation passe à 12,05 euros par jour indemnisé contre 12 euros actuellement. Elle s'ajoute à la partie proportionnelle de l'allocation qui équivaut à 40,4% de l'ancien salaire (le salaire journalier de référence).

L'augmentation des salaires journaliers de référence concerne quant à elle seulement les allocataires indemnisés depuis plus de 6 mois, soit environ 2,4 millions de personnes. Pour environ 470.000 allocataires, seule la revalorisation de la partie fixe s'applique.

o Un système de chômage partiel de "longue durée"

Parallèlement au dispositif de chômage partiel classique, mis en place pour faire face à la crise du Covid-19, un système de chômage partiel de longue durée entre en vigueur à partir du 1er juillet. Il permet aux entreprises des secteurs les plus touchés une réduction du temps de travail pouvant aller jusqu'à 40% en échange de garanties sur l'emploi.

Pour être mis en place, ce dispositif devra faire l'objet d'un accord de branche ou d'entreprise. Les salariés concernés toucheront 84% de leur salaire net. L'entreprise sera de son côté compensée à 85% de l'indemnité versée au salarié, (soit 15% de reste à charge) pour un accord conclu avant le 1er octobre.

o Aides à l'apprentissage

Les entreprises qui recruteront un apprenti entre le 1er juillet le 28 février 2021 bénéficieront d' une aide à l'embauche de 8.000 euros pour les majeurs et de 5.000 euros pour les mineurs .

Le dispositif est élargi jusqu'au niveau de la licence professionnelle et à toutes les entreprises. Les entreprises de plus de 250 salariés devront avoir plus de 5 % d'alternants dans leurs effectifs en 2021.

o Aide aux salariés agricoles

L'organisme paritaire Action Logement va verser une aide de 150 euros, renouvelable trois fois, aux saisonniers agricoles mobilisés pendant la crise sanitaire, pour le paiement de leur loyer. Une autre aide est mise en place pour les salariés agricoles qui ont subi une baisse de revenus.

o Hausse et baisse du prix du tabac

Les prix du tabac évoluent ce mercredi, à la hausse ou ... à la baisse. Tout dépend de la marque. Les Marlboro Red, la marque la plus vendue en France, restent stables. Les prix des paquets de Camel, Fortuna ou News augmentent entre 10 et 20 centimes tandis que les prix de Winston vont légèrement baisser. Les prix des tabacs à rouler, des cigares et cigarillos sont en général en augmentation.

o Baisse des prix du gaz

Le prix du gaz va diminuer de 0,3%. Le tarif aurait dû chuter de 5,1% mais le gouvernement a décidé de lisser sur plusieurs mois cette baisse afin d'éviter une remontée trop brusque.

En effet, la crise sanitaire a entraîné une "chute historique" des prix du gaz naturel, "ce qui pourrait se traduire par un rattrapage et une augmentation des prix en fin d'année, a expliqué la Commission de régulation de l'énergie. Le mécanisme de lissage limite les hausses tarifaires qui pourraient intervenir au dernier trimestre."

o Généralisation du paiement des impôts et factures chez les buralistes

Le paiement des impôts ou factures en espèces et en carte bancaire chez les buralistes est généralisé dès le 1er juillet, en partenariat avec la Française des jeux. Ce dispositif est testé dans une dizaine de départements depuis le début de l'année.

Selon la direction générale des finances publiques (DGFiP), 2 millions de transactions pourraient être réalisées en année pleine via ce système pour l'essentiel des factures (hôpital, cantines, crèche, etc.).

o Frais bancaires plafonnés pour le plan d'épargne en actions (PEA)

À compter de ce mercredi, les frais d'ouverture, de tenue, de transaction (achat ou vente) et de transfert d'un plan d'épargne en action (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI (PEA-PME) seront réduits. Ces plans permettent d'acquérir et de gérer un portefeuille d'actions d'entreprises européennes, tout en bénéficiant, sous conditions, d'une exonération d'impôt.

Par exemple, les frais d'ouverture seront limités à 10 euros. Les frais de transfert dans un autre établissement seront plafonnés à 150 euros.

o Nouveaux plafonds pour l'encadrement des loyers parisiens

Dans la capitale, de nouveaux plafonds s'appliquent pour les baux signés à partir de mercredi. Les nouveaux plafonds sont en hausse de 1,50% en moyenne et s'appliqueront aux baux d'habitation signés du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

Ces montants dépendant du quartier de résidence, de l'époque de construction, ou encore du nombre de pièces.

o Réouverture des frontières françaises

L'Europe rouvre ses frontières mercredi aux voyageurs de quinze pays, dont la Chine sous condition. Cette liste de pays, fondée "en particulier" sur des critères épidémiologiques, a été adoptée mardi à l'issue d'un vote à la majorité qualifiée des pays de l'UE après de difficiles tractations, alors que débute la saison touristique estivale.

Seront admis dans l'UE et l'espace Schengen les voyageurs venant d'Algérie, Australie, Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie et Uruguay.

o Exposition aux ondes : un affichage sur les équipements radioélectriques

L'affichage du débit d'absorption spécifique (DAS), indice indiquant la puissance de l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain, ne sera plus seulement obligatoire pour les téléphones portables. À compter du 1er juillet, tous les équipements radioélectriques susceptibles d'être utilisés à proximité du corps humain (jusqu'à 20 centimètres) devront mettre cette information en évidence. Cela concerne par exemple les tablettes, les montres connectées ou les jouets radiocommandés.

Le 21 octobre 2019, l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) indiquait qu'une exposition à un niveau de DAS supérieur à 2W/kg pouvait avoir des effets biologiques sur l'activité cérébrale.