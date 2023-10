Chine: la croissance ralentit à 4,9% au 3e trimestre

La Chine a annoncé mercredi un tassement de sa croissance économique au troisième trimestre (+4,9% sur un an), au moment où une crise sans précédent dans l'immobilier pénalise l'activité de la deuxième économie mondiale.

Des analystes interrogés par l'AFP anticipaient un ralentissement plus prononcé (+4,3%), après une hausse de +6,3% du PIB de la Chine au trimestre précédent.

L'immobilier, qui a longtemps représenté au sens large un quart de son produit intérieur brut, fait vivre des milliers d'entreprises et est un important vivier d'emplois.

Le secteur a connu durant deux décennies une croissance fulgurante mais les déboires financiers de groupes immobiliers emblématiques (Evergrande, Country Garden...) alimentent désormais la défiance des acheteurs, sur fond de logements inachevés et de chutes des prix du mètre carré.

En dépit de la conjoncture, les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont fortement accéléré en septembre (+5,5% sur un an), selon des chiffres officiels publiés mercredi par le Bureau national des statistiques (BNS).

Ce rythme est bien supérieur à celui du mois d'août (+4,6%) et aux attentes d'analystes interrogés par Bloomberg (+4,9%).

La production industrielle a pour sa part maintenu en septembre sa tendance (+4,5%).

Les analystes tablaient sur un rythme légèrement inférieur (+4,4%) de cet indicateur qui donne un aperçu de l'activité dans le secteur industriel.

Le chiffre officiel de la croissance en Chine, éminemment politique et sujet à caution, n'en reste pas moins toujours scruté de près compte tenu du poids du géant asiatique dans l'économie mondiale.

Il est toutefois trompeur, car la comparaison se fait toujours avec la même période un an plus tôt. Or en 2022, l'activité était largement pénalisée par les restrictions draconiennes contre le Covid-19.

D'un trimestre à l'autre, base de comparaison plus réaliste, la croissance du géant asiatique accélère à +1,3%, après +0,8% sur la période juillet-septembre.

La Chine vise "environ 5%" de croissance cette année, un objectif qui pourrait être difficile à atteindre sans plan de relance massif, estiment certains économistes alors que le gouvernement privilégie les mesures ciblées.

"Des mesures plus robustes" seront nécessaires, estime l'analyste Gene Ma, de l'Institut de la finance internationale (IIF).

L'an dernier, le PIB du géant asiatique avait progressé de 3%, loin de l'objectif officiel de 5,5%, et à l'un des rythmes les plus faibles depuis quatre décennies.

sbr/ka/tmt