Chauffage: les arguments du gaz "entendus", selon la patronne d'Engie

Les arguments en faveur du chauffage au gaz dans les bâtiments neufs commencent à "être entendus" par le gouvernement, qui doit bientôt dévoiler une nouvelle réglementation dans ce domaine, a assuré lundi la directrice générale d'Engie, Isabelle Kocher.

"Je crois que nous commençons à être entendus sur ce sujet", a-t-elle déclaré devant des journalistes lors d'un séminaire de presse.

"La discussion n'est pas terminée, je pense que l'impact sur la facture des gens c'est quelque chose que le gouvernement a en tête. Il est bien clair que le sujet du pouvoir d'achat est devenu absolument central aujourd'hui", a-t-elle estimé.

Les secteurs de l'énergie et du BTP attendent avec impatience la nouvelle réglementation environnementale 2020 (dite RE 2020) qui doit succéder l'an prochain à l'actuelle réglementation thermique 2012 (RT 2012) pour le bâtiment.

L'administration a dans un premier temps proposé des modifications qui pourraient favoriser le retour en force du chauffage électrique dans les bâtiments neufs, selon certains observateurs. Un changement redouté par les entreprises du secteur gazier, au premier rang desquelles Engie.

"Le chauffage électrique, ça coûte plus cher que le chauffage au gaz, c'est prouvé", a assuré Isabelle Kocher.

"Pousser le chauffage électrique, pousser les grille-pains comme on les appelle, ça veut dire une facture plus élevée pour les consommateurs dès aujourd'hui et en plus ça veut dire une pointe électrique plus difficile à gérer dans les systèmes de demain", selon elle.

