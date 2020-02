Vieillir est une étape inéluctable de la vie humaine. Avec l'âge vient la nécessité d'être accompagné au quotidien. Si des solutions comme les Ehpad existent en France, un jeune entrepreneur a pris l'initiative de créer une alternative beaucoup plus avantageuse. La plateforme Cettefamille, s'occupant de placer des personnes âgées dans une famille d'accueil formée, a ainsi vu le jour.



Outre la maison de retraite, il existe une autre solution, souvent négligée et peu répandue, pour les seniors. En mettant en place la start-up Cettefamille, Paul-Alexis Racine Jourden a créé une plateforme dédiée à l'accueil familial des seniors. Cette solution s'avère moins coûteuse, plus avantageuse et convient parfaitement aux besoins de certaines personnes. Zoom sur cette alternative.

Cettefamille, la start-up qui trouve un foyer pour les personnes âgées/iStock.com-izusek

Cettefamille, un site de rencontre spécial

Si Instagram est qualifié de site de rencontre parmi les autres, la plateforme Cettefamille peut également être considérée comme telle. Concrètement, il s'agit d'un site aidant les proches d'une personne âgée à trouver une famille d'accueil agréée par le conseil départemental. Si la recherche d'une maison de retraite est assez simple, trouver une famille capable d'accueillir et de s'occuper d'un senior l'est effectivement beaucoup moins. Pourtant, ce type d'hébergement convient parfaitement à certaines personnes qui, en prenant de l'âge, ne demandent pas de suivi médical en particulier et conservent une bonne autonomie. Afin d'en prendre soin, des familles suivent des formations spécifiques agréées par le Département, suite à quoi elles acquièrent le titre de famille d'accueil.

L'histoire de Cettefamille

En 2016, Paul-Alexis Racine Jourdren est sollicité par son voisin, Jean-Paul. Ce dernier, ne pouvant plus vivre seul au vu de son âge, lui demande de l'aide pour trouver une maison de retraite. Le senior ne souhaite en aucun cas être placé dans un Ehpad, ne se considérant pas comme une personne dépendante. Son médecin l'a en vain orienté vers l'accueil familial, une solution encore très peu connue. Incapable de trouver une famille d'accueil sur Internet, le jeune économiste de 27 ans finit par faire une petite annonce. Il reçoit par la suite la réponse d'une famille agréée non loin de chez eux. De là est apparue l'idée de concevoir une plateforme collaborative à l'instar de Smiile, qui accompagnerait toute personne avant, pendant et même après la phase d'accueil en famille.

Une entreprise en voie d'expansion

Née à Argentan, la start-up Cettefamille dispose désormais d'un bureau à Paris et compte une vingtaine de salariés à son actif. Depuis ses débuts, Cettefamille a pu trouver un hébergement à environ 2 000 personnes âgées. Son réseau de familles d'accueil agréées compte aujourd'hui 1 082 toits. En qualité d'accompagnatrice, la start-up gère toute la partie administrative de l'hébergement et bénéficie même du support de Bpifrance, de caisses de retraite et de mutuelles facilitant les démarches. Le tout revient moins cher qu'un séjour dans les Ehpad, des hébergements pour personnes âgées. En effet, l'hébergement coûte 1 750 € bruts. Une grande partie est attribuée aux accueillants et Cettefamille ne prélève que 2% de commission.